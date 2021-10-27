北京冬奥会倒数100天 奖牌“同心”正式亮相

2022年北京冬季奥运会今天迎来倒数100天，昨晚，冬奥会和冬残奥会奖牌“同心”正式亮相，这也是北京2008年夏季奥运会奖牌“金镶玉”的传承之作。随着奖牌的发布，也标志着北京冬奥会和冬残奥会做好了一切准备。

随着北京冬奥会倒数100天的来临，《北京欢迎你》《我和你》等经典歌曲再度响彻北京，让人想起了13年前那个令人热血沸腾的夏天。2008年8月8日晚上8时，第29届夏季奥运会在北京国家体育场（鸟巢）点燃了熊熊圣火。