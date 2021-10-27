北京冬奥会倒数100天 奖牌“同心”正式亮相 订户 来自 / 联合早报 文 / 王慧 北京报道 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 北京冬奥会和冬残奥会奖牌昨晚举行正式发布会，图为冬奥会金银铜牌背面设计。（新华社） 字体大小: 小 中 大 2022年北京冬季奥运会今天迎来倒数100天，昨晚，冬奥会和冬残奥会奖牌“同心”正式亮相，这也是北京2008年夏季奥运会奖牌“金镶玉”的传承之作。随着奖牌的发布，也标志着北京冬奥会和冬残奥会做好了一切准备。随着北京冬奥会倒数100天的来临，《北京欢迎你》《我和你》等经典歌曲再度响彻北京，让人想起了13年前那个令人热血沸腾的夏天。2008年8月8日晚上8时，第29届夏季奥运会在北京国家体育场（鸟巢）点燃了熊熊圣火。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北京冬季奥运会 北京奥运 奖牌 我国叶浚惟成为世界首号台球员 字母哥发威 公鹿力挫溜马