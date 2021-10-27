我国叶浚惟成为世界首号台球员

叶浚惟今年8月到美国集训，过后的成绩非常耀眼，不但夺得九球美国公开赛亚军，还在本周最新一期的世界排行榜上，成为新加坡首位在台球运动中排名世界第一的球员。

我国台球好手叶浚惟在最新一期的世界排行榜上升至第一位，成为新加坡首位在这项运动中排名世界第一的球员。

叶浚惟在两周前名列第二，这次更上一层楼成为“世界球王”。

现年25岁的叶浚惟目前人在美国参加国际九球和10球邀请赛，并没有发现自己已登上世界第一的宝座。

他接受《海峡时报》访问时很惊讶地说：“我的天啊，我完全不知道。我现在还感到十分惊讶，希望可以留在这个位置久一点。”

叶浚惟今年8月到美国集训，过后的成绩非常耀眼，9月在美国大西洋城举行的九球美国公开赛中一路过关斩将，打进决赛，最终才败给菲律宾的卡洛·比亚多，创下新加坡球员在这项台球大满贯赛事的最佳成绩。

在打进决赛的过程中，叶浚惟先后击败了当时世界排名前两位选手美国的范博宁和德国名将费勒。在之前的10球世界锦标赛中，叶浚惟也战胜了当时世界排名第三的苏格兰好手杰森·肖。

叶浚惟在受访时说：“我知道自己能做到，明年我会以更坚强的实力再度出战，希望可以取得比亚军更好的成绩。”

自幼丧父的叶浚惟九岁开始打球，他说：“在我九岁的时候，我从电视上看到台球比赛，觉得这项运动很‘酷’，就吵着妈妈买球杆给我。妈妈不但答应了，还请卖球杆的叔叔教我打球，从此我就与台球结下了不解之缘。这一路走来，妈妈一直很支持我，对她我只有心存感激。没有妈妈，就没有今天的我。”

18岁时，叶浚惟在上海举行的九球世界青年锦标赛中一战成名，成为新加坡历来第一位赢得这项赛事冠军的球员。他曾在受访时表示，希望成为职业球员，结果成功完成心愿。2017年，叶浚惟与卓连汉搭档夺得东运会男子九球双人赛金牌，获得个人在成人赛的第一个冠军。

过去两年因为冠病疫情，叶浚惟失去很多出国训练和比赛的机会，但今年他终于迎来大爆发，夺得九球美国公开赛亚军和世界第一的头衔。

新加坡台球与司诺科总会在叶浚惟成为世界第一后恭喜他说：“我们为他感到自豪。他过去那么多年一直非常努力，为这项运动付出了很多，现在是他收到回报的时候了。”