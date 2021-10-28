韦斯特布鲁克终现高光 湖人客场加时降服马刺 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 韦少单挑马刺内线，上篮得手。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 在赛季初经历了连败之后，洛杉矶湖人（LA Lakers）终于迎来了本赛季首个连胜。昨天，湖人在落后12分下第四节顽强扳平比分，并在加时赛以125比121客场击败圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）终于迎来爆发。此役在詹姆斯（James）因伤缺阵的情况下，韦少扛起了进攻重任。他全场27投15中，轰下33分、10个篮板、8次助攻和3次抢断，失误只有3次，打出了他加盟湖人以来的最佳一战。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 詹姆斯 圣安东尼奥马刺 韦斯特布鲁克 洛杉矶湖人 澳洲总理：须强制隔离两周 未接种疫苗球员获准入境参加澳网 艾玛获得美网后首胜