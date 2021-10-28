韦斯特布鲁克终现高光 湖人客场加时降服马刺

在赛季初经历了连败之后，洛杉矶湖人（LA Lakers）终于迎来了本赛季首个连胜。昨天，湖人在落后12分下第四节顽强扳平比分，并在加时赛以125比121客场击败圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）终于迎来爆发。

此役在詹姆斯（James）因伤缺阵的情况下，韦少扛起了进攻重任。他全场27投15中，轰下33分、10个篮板、8次助攻和3次抢断，失误只有3次，打出了他加盟湖人以来的最佳一战。