在27日与英超球队狼队（Wolverhampton）正式签订了一份职业合同后，现年17岁的哈里·伯威斯尔（Harry Birtwistle）成为了英超首名土生土长的新加坡足球员。

尽管第一位闯荡英超的新加坡籍球员是在2018年加入富勒姆（Fulham）的本·戴维斯（Ben Davis），但父亲是英国人，母亲是泰国人的戴维斯其实出生于泰国普吉岛，五岁才和家人移民到新加坡，并在四年后获得新加坡公民权。

然而，父亲同为英国人，母亲却是新加坡人的伯威斯尔则在本地出生。他是在八岁参加狼队于新加坡举办的国际训练营时被球队工作人员相中，13岁便飞往英格兰逐梦。

伯威斯尔在本周三与狼队正式签约后受访时说：“我要对所有参与我这趟旅程的人说声谢谢。过去四年在狼队可说是彻底改变了我的人生。是的，我度过了一些艰难的日子，但我绝对不会以世界上任何一件东西来交换这段经历。这是我做过最艰难，却也是最好的决定。”

“成为一名职业足球员一直是我的梦想，而正是它让我挺过了一些艰难日子。我很荣幸能以首名闯荡英超的土生土长新加坡人的身份站在这里。”

尽管只有17岁，但伯威斯尔已打进了狼队23岁以下队，为球队攻进了一些进球，偶尔还会与一线队一起训练。

现年20岁的戴维斯两年前拒绝回国服兵役事件一度在本地闹得沸沸扬扬，因此伯威斯尔是否会“有样学样”，国防部这次又会如何处理，令人关注。

据了解，国防部目前还在考虑伯威斯尔延迟服兵役的申请。

目前与寄宿家庭居住在狼队所在城市伍尔弗汉普顿郊区的伯威斯尔较早前透露，和居住在本地的妈妈已有两年没有见面。

他说：“这很艰难，但我想成为一名职业足球员，所以必须牺牲一些东西来实现梦想。”