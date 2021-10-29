湖人遭26分大逆转 雷霆迎来赛季首胜

洛杉矶湖人（LA Lakers）昨天做客俄克拉何马城雷霆（Oklahoma City Thunder），球队在领先26分的情况下惨遭逆转，最终以115比123吃下败仗，送雷霆赛季首胜。

本场比赛湖人首节就火力全开，内外多点开花，打出41比19的比分，以净胜对手22分的优势进入次节。安东尼（Anthony）和戴维斯（Davis）第二节打出配合，将分差一度扩大至26分。但随后雷霆状态回暖，将比分差距缩小至16分。