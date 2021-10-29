湖人遭26分大逆转 雷霆迎来赛季首胜 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 比赛下半时，贝兹利（7号）送出一记暴扣，韦少（0号）与其发生口角，随后韦少吃到技术犯规被驱逐出场。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 洛杉矶湖人（LA Lakers）昨天做客俄克拉何马城雷霆（Oklahoma City Thunder），球队在领先26分的情况下惨遭逆转，最终以115比123吃下败仗，送雷霆赛季首胜。本场比赛湖人首节就火力全开，内外多点开花，打出41比19的比分，以净胜对手22分的优势进入次节。安东尼（Anthony）和戴维斯（Davis）第二节打出配合，将分差一度扩大至26分。但随后雷霆状态回暖，将比分差距缩小至16分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 詹姆斯 戴维斯 洛杉矶湖人 俄克拉何马城雷霆 韦斯特布鲁克 为提高亚细安运动员竞争力 未来东运会将设更多奥运与亚运项目 维也纳公开赛次圈被淘汰 默里：我会越打越好