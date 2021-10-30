加入英超球会狼队 伯威斯尔申请放弃我国籍 国防部：不应以此作为逃避国民服役手段

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

17岁的伯威斯尔于10月27日与狼队正式签署三年合同。（伯威斯尔Instagram）
17岁的伯威斯尔于10月27日与狼队正式签署三年合同。（伯威斯尔Instagram）

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在英超球会狼队（Wolverhampton）效力的我国球员哈里·伯威斯尔（Harry Birtwistle）申请退出新加坡国籍，国防部回应称，放弃国籍不应该被当作逃避国民服役的手段。

现年17岁的伯威斯尔本月27日与狼队正式签署三年合同，他也因此成了英超首名土生土长的新加坡足球员。为了让伯威斯尔能够继续在海外追梦，其父母早前已为他申请放弃新加坡国籍。根据国防部给出的答复，目前尚不清楚他们的申请结果，但以申请退出国籍为由来逃避国民服役，这样的理由不可被接受。

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