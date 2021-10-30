加入英超球会狼队 伯威斯尔申请放弃我国籍 国防部：不应以此作为逃避国民服役手段 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 17岁的伯威斯尔于10月27日与狼队正式签署三年合同。（伯威斯尔Instagram） 字体大小: 小 中 大 在英超球会狼队（Wolverhampton）效力的我国球员哈里·伯威斯尔（Harry Birtwistle）申请退出新加坡国籍，国防部回应称，放弃国籍不应该被当作逃避国民服役的手段。现年17岁的伯威斯尔本月27日与狼队正式签署三年合同，他也因此成了英超首名土生土长的新加坡足球员。为了让伯威斯尔能够继续在海外追梦，其父母早前已为他申请放弃新加坡国籍。根据国防部给出的答复，目前尚不清楚他们的申请结果，但以申请退出国籍为由来逃避国民服役，这样的理由不可被接受。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国防部 国民服役 伯威斯尔 最后三分钟一分未得尼克斯险胜公牛 好事多磨 林书豪终于与北京首钢会合