最后三分钟一分未得尼克斯险胜公牛

美国职业篮球赛

公牛和尼克斯本赛季都战绩出众，NBA临时改变赛程将这场比赛安排为全美直播。两队也没有辜负这一安排，一直战至最后一秒。公牛借本场比赛机会，向退役球星诺阿致敬。

（芝加哥综合电）两支本季表现优秀的球队昨天上午（新加坡时间）在美国职业篮球赛（NBA）常规赛直接对话，结果芝加哥公牛（Chicago Bulls）在主场103比104遗憾不敌纽约尼克斯（New York Knicks），新赛季开始后首次落败。借本场比赛的机会，公牛为球队名宿、2014最佳防守球员诺阿（Noah）举办了致敬仪式。

尼克斯本场比赛之前的战绩是3胜1负，公牛更是4胜0负，两队的优秀战绩让NBA在本周临时更改赛程，将这场比赛安排为全美直播赛事。两队也没有辜负NBA这番好意，激烈争夺一直持续到了最后一秒。

公牛最后9秒仅落后一分

尼克斯在比赛还剩3分钟时便104比91领先13分，但之后尼克斯竟一分未得。还剩1分30秒时，公牛仍落后九分，德罗赞（DeRozan）突破至内线强行上篮得手，并造成对方犯规，加罚得手。之后中锋武切维齐（Vucevic）外线命中三分。此时公牛只落后三分。拉文（Levine）抓住尼克斯此时只防外线不防内线的漏洞，果断突至内线扣篮得手。还剩9秒时，公牛仅落后一分。

此后公牛立刻采取犯规战术，走上罚球线的兰德尔（Randle）竟一球未中。公牛在还剩4秒时拥有绝杀机会，可惜德罗赞两分投篮不中，败下阵来。公牛只得吞下开季以来的首场败仗。

众多老队友向诺阿致敬

公牛将这场比赛命名为“诺阿之夜”。之所以选择这场比赛不仅是因为诺阿也曾效力过尼克斯，更是因为尼克斯队中有罗斯（Rose）、吉布森（Gibson）两位诺阿在公牛时的队友。甚至尼克斯主帅锡伯杜（Thibodeau）也是诺阿当年在公牛的主帅。而在贵宾席上，公牛也请来了众多诺阿的前队友，与诺阿一起观看比赛。

公牛与诺阿签订了一份仪式性的合同，让诺阿以公牛球员身份退役，并宣布他成为球队的形象大使。在比赛的一次暂停中，现场播放了一段向诺阿致敬的视频，随后诺阿起立接受全场掌声。而在场上的罗斯与吉布森也向诺阿招手示意。

诺阿在2007年加入NBA，其效力的首支球队便是公牛，他在该队效力至2016年。期间诺阿曾在2014年赢得最佳防守球员，并在2011年和罗斯联手，带领公牛打入东岸决赛。诺阿在场上的激情与活力，让所有公牛球迷印象深刻。诺阿的老队友洛尔·邓（Luol Deng）呼吁，公牛应该考虑退役诺阿的13号球衣。