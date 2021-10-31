战胜莱斯特炮兵各项赛事九场不败

英超

（莱斯特综合电）与两个月前相比，现在的“炮兵”阿申纳（Arsenal）真的是判若两队。

本赛季首三场英超联赛，炮兵接连败给布伦特福德（Brentford）、切尔西（Chelsea）和曼市（Man City），在积分榜上泥足深陷，情况令人担忧。不过，阿申纳知耻而后勇，昨天客场以2比0战胜“狐狸”莱斯特（Leicester）后，英超已七仗不败，加上两场英格兰联赛杯赛，九仗取得七胜二和佳绩，明显已冲出季初的低谷。

炮兵在10场英超赛事后获得17分，有望在本轮联赛结束后升至第五名，让球迷看到了冲进前四名，获得下赛季欧洲冠军联赛资格的曙光。

阿申纳昨天虽然是在客场作战，但一开赛就踢得虎虎生风，完全压着对手来打。第五分钟，炮兵获得角球机会，萨卡（Saka）将球吊入禁区，中卫加布里埃尔·马加希斯（Gabriel Magalhaes）在乱军中顶球入网，不但为球队首开记录，也取得个人本赛季的首个进球。

阿申纳在取得领先权后继续猛攻，第18分钟，莱斯特球员在防守时犯错，炮兵中场史密斯·罗（Smith Rowe）低射破关，扩大领先优势。

炮兵门将拉姆斯代尔表现神勇

上半场结束前，莱斯特终于获得攻门机会，但麦迪逊（Maddison）踢出的自由球被炮兵门将拉姆斯代尔（Ramsdale）飞身美妙扑出，无功而返。

下半场一开始莱斯特主帅罗杰斯（Rodgers）就更换了两名球员，由巴恩斯（Barnes）和洛克曼（Lookman）取代伊赫纳乔（Iheanacho）和阿马泰（Amartey），狐狸才如梦初醒，表现有了很大的改善。

不过，面对莱斯特猛烈的攻势，阿申纳诸将守土有功，尤其是拉姆斯代尔表现神勇，扑出主队几个威胁性十足的射门，成功保持城门完璧。

莱斯特在这之前取得英超二连胜，包括以4比2将“红魔”曼联（Man Utd）拉下马来，但昨天碰上状态复苏的炮兵却毫无办法。在输掉这场比赛后，狐狸10场比赛获得14分，在本轮联赛结束后很可能要跌到积分榜下半区。

“炮兵”阿申纳昨天以2比0战胜“狐狸”莱斯特后，在各项赛事已保持九场比赛不败，取得七胜二和佳绩，明显已冲出季初三连败的低谷。