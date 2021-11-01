红军曼市掉分 蓝军三分优势领跑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 梅开二度的里斯·詹姆斯（左）赛后受到主帅图赫尔的祝贺。（路透社） 字体大小: 小 中 大 “蓝军”切尔西（Chelsea）凭借下半场的三个进球客场以3比0大胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），再加上“红军”利物浦（Liverpool）在另一场比赛只能与对手布赖顿（Brighton）踢成2比2平局，蓝军在英超积分榜上以三分优势领跑。在完成本轮比赛后，切尔西目前以25分高居榜首位置，利物浦以22分排名第二，暂列第三的曼市（Manchester City）也在前天比赛遭遇重创，主场意外以0比2败给水晶宫（Crystal Palace），目前累计20分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 切尔西 利物浦 曼市 不满对方犯规怒抛篮球 杜兰特被罚3万4000元 双加时险胜凯尔特人 巫师继续领跑东岸