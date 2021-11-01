红军曼市掉分 蓝军三分优势领跑

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

梅开二度的里斯·詹姆斯（左）赛后受到主帅图赫尔的祝贺。（路透社）
梅开二度的里斯·詹姆斯（左）赛后受到主帅图赫尔的祝贺。（路透社）

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“蓝军”切尔西（Chelsea）凭借下半场的三个进球客场以3比0大胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），再加上“红军”利物浦（Liverpool）在另一场比赛只能与对手布赖顿（Brighton）踢成2比2平局，蓝军在英超积分榜上以三分优势领跑。

在完成本轮比赛后，切尔西目前以25分高居榜首位置，利物浦以22分排名第二，暂列第三的曼市（Manchester City）也在前天比赛遭遇重创，主场意外以0比2败给水晶宫（Crystal Palace），目前累计20分。

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