热刺聘孔特担任新主帅

（伦敦综合电）在开除主帅努诺·桑托（Nuno Santo）后，英超球会“热刺”托特纳姆（Tottenham）昨天宣布，正式与意大利籍主帅孔特（Conte）签约，聘请他接过教鞭。热刺球会指出，双方签约至2023年夏天。

孔特一直是热刺极力拉拢执教的首要人选，其实早在今年较早时球队炒退另一名葡萄牙籍主帅莫里尼奥（Mourinho）时，就有意邀请孔特执教，不过当时未能说服这名意大利籍主帅加盟。

现年52岁的孔特离开英超三年后，重返这项联赛。之前他曾执教英超另一支伦敦球队“蓝军”切尔西（Chelsea），并率领球队在2017年夺得英超冠军，以及在2018年赢得英格兰足总杯桂冠。

除了英超，孔特也曾执教意甲球队尤文图斯（Juventus）与国际米兰（Inter Milan），也带领过意大利国家队，但在上个赛季带领国米夺得意甲冠军后，被令离职。

孔特说：“能再次执教，并回到英超联赛，我无比开心。托特纳姆是一个雄心勃勃的球会，希望能再次进入争夺英超冠军的行列，我已迫不及待要开始工作了。”

孔特担任热刺主帅后，预料将为托特纳姆注入更强的进攻元素，这与保守的努诺领军风格迥然不同。此外，让球队主力前锋哈里·凯恩（Harry Kane）发挥最大的影响力也将是孔特上任后的主要工作。凯恩这名热刺骨干球员在夏季转会窗期间闹出要加盟曼市（Manchester City）的传闻，本赛季至今的表现一直很不理想，只取得一个英超进球。

现年47岁的努诺是在今年6月底被热刺委任为球队主帅，在本赛季开季初期以三场1比0带领球队取得三连胜，包括打败上赛季冠军曼市后，一度登上积分榜榜首位置。不过，托特纳姆随后战绩每况愈下，过去七场联赛吞下了五场败仗，使努诺再也得不到热刺高层和球迷的支持。