再成救世主 索帅：帅罗就是曼联乔丹

“帅罗”罗纳尔多梅开二度，使得他在曼联的进球数超过索斯加尔的126个，同时也成为继范尼斯特鲁伊之后，首位连续四场欧冠小组赛都取得进球的曼联球员，再次拯救了“红魔”。主帅索斯加尔赛后形容，罗纳尔多就是“曼联的乔丹”。

（贝加莫综合电）葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）在昨天凌晨（新加坡时间）进行的欧冠第四轮小组赛中，在上下半场两个补时阶段各入一球，帮助曼联（Man Utd）以2比2顽强逼和意甲球队亚特兰大（Atalanta），又一次拯救了主帅索斯加尔（Solskjaer）。

两周前，曼联在欧冠第三轮主场对阵亚特兰大时，同样是帅罗在终场前攻进制胜一球，帮助球队在0比2落后的情况下以3比2反败为胜。上个月底曼联在欧冠第二轮对阵比利亚雷亚尔（Villarreal），又是帅罗在第95分钟送出绝杀，帮助“红魔”2比1险胜。

罗纳尔多的终结能力已经无法用言语形容，索斯加尔赛后称，帅罗就像是美国职业篮球赛（NBA）的传奇人物乔丹（Jordan）。

他说：“罗纳尔多是这场比赛中表现最好的球员之一。我相信这和芝加哥公牛（Chicago Bulls）拥有迈克尔·乔丹的感觉是一样的。”

“如果你想在最后一分钟把球传给一名球员，帅罗就是那个最佳人选。他为我们上演了多次奇迹，我对他的进球超越了我没有任何意见。”

帅罗的梅开二度，使得他在曼联的进球数超过了索斯加尔的126个，同时也成为2003年范尼斯特鲁伊（Van Nistelrooy）之后，红魔第一位连续四场欧冠小组赛都取得进球的球员。

曼联跃居榜首位置

对于这场和局，帅罗表示：“这是一场艰难的比赛。我帮助球队得到了一分，为此我非常高兴。我们从不放弃，坚持信念直到最后。”

“对我们来说这是一个不错的结果。比赛一开始很困难，所有人都知道亚特兰大会给我们制造很大的压力，我们在最后有点运气。”

自帅罗今夏回归曼联以来，外界就有不少批评声浪，认为36岁的罗纳尔多在场上已经奔跑不起来，拖累了曼联。对此，亚特兰大主帅加斯佩里尼（Gasperini）说：“有些人甚至认为帅罗是个麻烦，你想象一下吧！他的射门从来没有偏离目标，不仅能进球，还能拯救球队。”

索斯加尔也称：“没有人可以质疑这些球员。他们就是不放弃，不屈服，继续前进。（0比5输给利物浦后）我们不得不做出一些改变，而这些改变也奏效了。”

此役战罢，曼联在F组跃升至第一位，与比利亚雷亚尔同积七分，后者在昨天凌晨2比0轻取瑞士球队年轻人（Young Boys）。亚特兰大积五分排名第三，年轻人以三分垫底。

欧冠小组赛还剩两轮赛事，曼联下一战将于本月24日做客比利亚雷亚尔，这也将是两队出线的关键一战。