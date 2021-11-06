上场机会太少 桑乔、林加德落选英格兰大名单

（伦敦综合电）英格兰队主帅索思盖特（Southgate）前天（11月4日）召开记者会，宣布未来两周国家队比赛窗口的英格兰队大名单，曼联（Man United）双星桑乔（Sancho）和林加德（Lingard）双双缺席。索思盖特直言，两人的比赛机会太少。

英格兰未来两周将在世界杯外围赛中分别对阵阿尔巴尼亚和圣马力诺。

在人才济济的翼将位置上，索思盖特招入了斯特林（Sterling）、格雷利什（Grealish）、萨卡（Saka）、福登（Foden）和刚刚伤愈的拉什福德（Rashford），但是弃用了桑乔和林加德。

索思盖特说：“挑选人员总是很难，我们有太多的位置竞争激烈。上次有很多球员缺席，这意味着你要带其他人进来。一些表现出色的年轻球员还没有获得稳定的位置。”

对于桑乔和林加德的缺席，索斯盖特表示：“对于他们两人来说，相比于其他同位置的球员，他们踢得比赛太少了。人总是批评我选人不够稳定，但是我觉得球员需要在球会获得稳定出场机会，才能有更好的机会让我们评估你的水平。”

他补充道：“我相信这两人能理解我的选择，他们都证明过自己，我相信他们会回来的。”

桑乔今夏加盟从多特蒙德（Dortmund）加盟曼联，然而作为一位高价引援，他并没有表现出与身价相符的水准。英超赛季已经开始了三个月，桑乔至今没有取得一次进球或助攻，他也逐步失去了主力位置，在过去两轮联赛中，他都完全没有出场。在过去两轮欧冠中，桑乔也只是作为候补出战。

林加德上赛季后半段以租借身份效力西哈姆（West Ham）表现出色。本赛季他留在曼联，却没有得到出场机会。至今他只有在英格兰联赛杯中获得过一次首发机会，在联赛和欧冠都是候补出场，联赛、欧冠总计上场时间只有约80分钟。不过在这短短80分钟里，林加德还是取得了两个进球。