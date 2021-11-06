缺兵少将不损战绩76人克活塞领跑东岸

美国职业篮球赛

76人在缺兵少将的情况下取得五连胜登上东岸头名。主帅里弗斯赛后话里有话地表示，球队会尽量不让自己分心。

（底特律综合电）缺兵少将之下，费城76人（Philadelphia 76ers）却渐渐展现出了强队本色。在昨天上午（新加坡时间）的美国职业篮球赛（NBA）常规赛中，76人109比98客场力克底特律活塞（Detroit Pistons），取得五连胜。

76人本场不但缺少西蒙斯（Simmons），也缺少了重要得分手哈里斯（Harris）以及三分射手丹尼·格林（Danny Green）。不过该队的另一位射手赛斯·柯里（Seith Curry）本季三分效率直追他的哥哥史蒂芬·柯里（Stephen Curry）。塞斯·柯里本场三分线外八投四中，得到全队最高的23分。21岁年轻控卫马克西（Maxey）得到20分，76人头号球星恩比德（Embiid）则得到19分。

两队前三节比数交替上升。第三节中段，马克西两次上篮、一次抛投、一次三分，在短时间里就得到九分，帮助76人85比80领先了五分，初步奠定优势。第四节开局阶段，候补前锋尼昂（Nigang）连续得到九分，帮助76人将97比82领先，优势扩大到15分，锁定了胜局。

活塞状元秀收获尴尬纪录

76人取得五连胜，战绩七胜二负，暂时排名东岸第一。

76人主帅里弗斯（Rivers）说：“这是我们缺兵少将的第五场连胜，这很棒。我们是一支非常团结的球队，球员们的关系都非常紧密。我们就是尽量不让自己分心，球员们打得都非常努力。”

活塞队拥有今年选秀大会的状元秀坎宁安（Cunningham）。不过这位天才球员本场继续投篮失准，他17投4中，得到18分。坎宁安至今在NBA出战三场，一共投篮39次，仅仅命中7球，命中率17.9%。

他收获了一项尴尬纪录，他是NBA历史上生涯前三场中，投篮命中率最低的球员。坎宁安本场命中了一记超远三分球，这是他在NBA第一次投中三分。至今他一共在三分线外出手21次，这是唯一一次命中。

活塞主帅凯西（Casey）表示会继续相信坎宁安。凯西说：“我们这场让坎宁安更多持球，他也在场上做出了回应。坎宁安一定会把球投进的，这只是时间问题，他会找到三分手感的。”

在另一场比赛中，洛杉矶湖人（LA Lakers）104比107不敌俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）。

湖人主将詹姆斯（James）由于在上场对阵火箭（Rockets）的比赛中拉伤腹部，本场没有出场。根据美国媒体报道，詹姆斯将缺阵至少一周。