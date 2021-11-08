我国两乒乓小将扬威匈牙利

（松博特海伊讯）世界乒乓球职业大联盟青年挑战赛（WTT Youth Contender）昨天结束匈牙利松博特海伊赛站的冠军争夺，我国16岁小将周靖祎勇夺女子U17单打桂冠，15岁的郭勇之前也越级摘得男子U19单打冠军。

周靖祎在决赛中遇到的对手是来自印度的雅夏维尼（Yashaswini），两人经过了四局的较量，最终周靖祎以3比1夺冠。四局比分分别为11比7、8比11、12比10和11比9。

周靖祎受访时说：“当我第一次和雅夏维尼交手时，我对她还不是很了解，她防守能力很强，这让我打得也有点不够耐心。但这次比赛前，井浚泓教练让我时刻保持耐心，等待对手回球，所以这次我打得更好。”

郭勇则是在上周四与来自捷克的亚当·斯塔尔泽（Adam Stalzer）苦战五局，最终以3比2赢得比赛。五局比分分别为6比11、11比7、11比8、8比11和11比9。

在本月2日进行的U17半决赛中，郭勇2比3惜败给了另一名捷克球员西蒙·贝利克（Simon Belik），无缘晋级决赛。之后越级出战U19赛事，郭勇调整好心态，成功复仇。

他在赛后接受早报采访时表示，自己刚开始并没有对冠军有任何幻想，只希望能够一场接着一场地打好比赛。“（U17）的那次失利也让我吸取了经验，让我更加沉着冷静，知道在比分胶着的情况下应该以什么样的心态面对。”

“当然，如果没有我的教练、父母和队友在家里支持我，这场胜利是不可能的。我希望我能维持这种状态，在接下来的比赛中取得好成绩。”