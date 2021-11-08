米兰德比和局收场 AC米兰球迷挂横幅致敬抗疫人员

新加坡时间今晨（11月8日）的意甲末战迎来米兰德比，国际米兰在比赛中有两次罚球机会，一球进一球不进，结果以1比1战和AC米兰。

赛前AC米兰领先国际米兰7分，后者当然期望藉今战缩小差距，而他们在比赛中也先有个好开始，踢至第10分钟时，靠前场逼抢令敌军中场凯西（Kessie）在自己禁区内解围不成而犯规，裁判给予罚球，由博得犯规，今战倒戈的恰尔汉奥卢（Calhanoglu）亲自操刀建功。

不过，红黑军团第17分钟就将比数扳平，托纳利（Tonali）左路开自由球入禁区，德夫赖（de Vrij）头槌解围竟摆乌龙，顶入自家大门。

第27分钟，AC米兰左卫巴洛—图雷（Ballo-Toure）犯错，禁区内铲跌达米尔安（Darmian），裁判再判罚球给国米，但今次操刀的劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）竟失诸交臂，其操刀被AC米兰门将特特鲁沙努（Tatarusanu）扑出。

半场完结前，巴洛—图雷将功补过，在门前挡出刚与国米续约的中场巴雷拉（Barella）的射门。

换边后，两队仍然互有攻守，但AC米兰踢至尾段明显进攻较旺盛，包括完场前有后备上阵的萨莱马克尔斯（Saelemaekers）射中柱，最终两队以1比1和局收场，各得1分，而因为同日较早前，那波利主场与维罗纳也踢成1比1，赛后AC米兰继续和那波利同分。

这场米兰德比赛开打前，AC米兰球迷在看台上展示了一幅巨大横幅，向所有在疫情期间做出贡献的医生、护士、志工等致敬。