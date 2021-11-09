孔特回归英超首秀 热刺与埃弗顿握手言和

（埃弗顿综合电）意大利籍名帅孔特（Conte）上周接过“热刺”托特纳姆（Tottenham）帅印后，前天（11月7日）首次率队征战英超赛场，结果在客场以0比0踢和“太妃糖”埃弗顿（Everton）。

孔特过去曾执教“蓝军”切尔西（Cheslea），夺得英超和英格兰足总杯冠军。他在上周接替努诺（Nuno）成为热刺新一任主帅，并在上周五的欧洲协会联赛小组赛中，率队主场以3比2险胜荷甲球队阿纳姆维迪斯（Vitesse），成功打响第一炮。

前天之战，双方在场上展开激烈的龙争虎斗，火药味十分浓厚。完场前，托特纳姆中场洛塞尔索（Lo Celso）射中门柱，失去为球队立下大功的机会。过后热刺中卫霍尔盖特（Holgate）染红，客队剩下10人应战。

这场比赛，托特纳姆没有一脚射门是在对方门框内，但孔特赛后表示，对球员顽强抗敌的拼搏精神十分满意。

他说：“今天我看到了球员奋勇作战的决心，他们充满热情，愿意为球队和队友做出牺牲，奋战到底。球队现在处于十分艰难的状况，但球员有如此积极的态度，将让我们更有信心面对接下来的挑战。有些东西你是可以教球员的，但一些则不能。只要我们保持这样的精神，就一定可以进步。这场比赛对我来说，是一个好的开始。”

埃弗顿已经五轮联赛不胜，五仗只得两分。主帅贝尼特斯（Benitez）认为，托特纳姆门将洛里斯（Lloris）在第60分钟对理查利森（Richarlison）犯规，太妃糖理应获得罚球。

他说：“裁判卡瓦纳格（Kavanagh）给了我们罚球，但在与录像助理裁判（VAR）讨论后改变了决定。这令我无法理解，因为每个人都看到洛里斯确实犯规了，我不知道VAR到底在做些什么。”

三轮不胜，热刺目前以16分在积分榜上排名第九，埃弗顿则以15分名列第11位。