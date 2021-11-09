二度击败李梓嘉夺冠 骆建佑羽坛崛起

在海洛公开赛，我国骆建佑连克名将，夺得个人首个超级500羽毛球赛冠军。在2018年底完成国民服役后，24岁的骆建佑每年都进步明显，有望成为世界羽坛不可忽视的一员。

随着在德国海洛羽毛球公开赛中夺冠，骆建佑成为新加坡首位在世界羽联世界巡回赛超级500赛夺冠的男单选手，收获了职业生涯至今最为重要的一个冠军头衔。在连续赢得两项冠军后，2021年已经成为骆建佑球员生涯中最成功的一年，这名24岁的我国头号男单有潜力成为世界羽坛不可忽视的一员。

在昨天凌晨（新加坡时间）的这场决赛中，李梓嘉21比19先胜一局，第二局前半段也一直保持微弱领先优势。骆建佑第二局在11比12落后时得到关键一分，一记大力扣杀让李梓嘉失去重心，接着一记反手斜线得分，扳平比数。

这一分逆转了场上局势，之后李梓嘉开始失误连连，骆建佑打出11比1的得分高潮，21比13拿下第二局。在决胜局中，李梓嘉在后半段逐渐不支，骆建佑在12比11领先后连续得分，将分差拉大至17比12。此时李梓嘉因为腰部伤痛难忍，宣布退赛，让骆建佑赢得冠军。

海洛公开赛是骆建佑连续第二个月夺得冠军头衔，上月他在荷兰公开赛也夺得了男单冠军。如果说位列国际挑战赛的荷兰公开赛重要性不高的话，超级500赛是世界羽联赛事体系中的第四级赛事，重要性不可忽视。

骆建佑在夺冠过程中一路战胜了世界排名第四的周天成和世界排名第八的李梓嘉。连续战胜两名世界排名前10的球员，多少能说明骆建佑目前的实力。在今天公布的新一期世界排名中，目前排名第39位的骆建佑相信会大幅提升。

这也是骆建佑连续第二次战胜李梓嘉。之前在法国公开赛首圈赛中，骆建佑也战胜了这名新晋马来西亚一哥。两连胜也算是扭转了骆建佑先前对阵李梓嘉的颓势。连同2019年东运会男团和男单赛的两次交手在内，骆建佑在成年赛场对阵李梓嘉一度是四战全败。

随着近来两人连续对阵，骆建佑和李梓嘉之间的渊源也再次成为热议话题。有人找出当年两人的合照，两张充满稚气的脸一张笑得阳光灿烂，一张略显失落，恰与海洛公开赛领奖台上的合照相似。

骆建佑2018年完成国民服役

骆建佑年长李梓嘉一岁，2008年时，代表槟城出战的骆建佑在马来西亚国内青年赛事中击败代表吉打出战的李梓嘉。之后在2010年，两人走上了不同道路。

骆建佑跟随哥哥骆建贤来到新加坡，领取奖学金在新加坡体育学校就读，李梓嘉则进入马国国家体校——武吉加里尔体育学校就读。骆建佑之后获得我国国籍，早在2015年东南亚运动会，年仅17岁的骆建佑就大放异彩，在男单赛首圈战胜巅峰时曾位居世界第五的越南名将阮进明，一路杀进半决赛，获得铜牌。李梓嘉则是在2016年获得世界青年锦标赛铜牌，2017年才第一次参加东运会。

不过在2015年展露头角后，骆建佑在国际赛场暂时沉寂，他在2016年开始国民服役，服役期一直到2018年10月。服役期间骆建佑努力坚持训练，尽可能参加比赛。尽管在服役期中赢得了三项国际挑战赛冠军，但参赛数量和质量还是无法和同年龄段的国外选手相比。

两人还有更多故事书写

在服役期满后，骆建佑在面簿上坦言：“我这两年学到了很多，不管是羽毛球、生活还是其他方面都是如此。不过这还是影响到了我的羽毛球生涯，这是无法改变的事实。”

在骆建佑结束国民服役后，李梓嘉已经拥有了一个超级300冠军、一个超级300亚军头衔，成为李宗伟退役后，马来西亚羽坛的新希望。

骆建佑在2019年奋起直追，泰国大师赛力克林丹夺冠，首夺超级300赛冠军头衔。之后在2019年底的东运会上，骆建佑一路连克宋俊洋（马来西亚）、三号种子希萨（印度尼西亚）和头号种子王高伦（泰国）进入决赛，可惜还是败在李梓嘉拍下，错失了为我国赢得历史第二枚东运男单金牌的机会。2019年全年，骆建佑三次不敌李梓嘉，但东运决赛也是他至今最后一次输给这个对手。

经历疫情波折后，两人今年都进步明显。李梓嘉年初赢得历史悠久的全英赛（超级1000赛）冠军，步入世界名将行列。骆建佑也在奥运会后连续夺冠。骆建佑24岁、李梓嘉23岁，两人都有着光明而漫长的职业生涯，他们之间的故事远未结束。