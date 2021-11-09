哈维：是时候让巴萨DNA再现

在正式亮相诺坎普（Nou Camp）之后，哈维（Xavi）出席了作为西甲球会巴塞罗那主帅的首次记者会，并在记者会上表示，希望球队能踢漂亮的足球，再发挥“巴萨DNA”取得成功。

哈维说，巴塞拥有一批很棒的球员，团队将致力帮助球员们进步。

哈维在谈到中场登贝莱（Dembele）续约事宜时说：“我认为登贝莱在他的位置上，可以成为世界上最好的球员。但是必须对他提出要求并帮助他进步。这取决于他的心态，如果他伤病减少且表现优秀，对我来说他的续约将会很重要。”

梅西（Messi）今夏从巴塞转会至巴黎圣日耳曼，谈到这名史上最佳球员，哈维也表示，没能有机会执教梅西感觉有些遗憾，但他还是收到了梅西发来的祝贺。

“显然我非常希望能执教他，就像希望埃托奥和罗纳尔迪尼奥还在一样。我和梅西之间有友情，他给我发了信息，祝我好运。他是世界上最好的球员，是巴塞球会历史上最好的球员。但现在他已经不在队伍里了，我们不能再去想那些不在这儿的球员。”

12轮过后，巴塞这支传统豪门劲旅如今已经下跌至西甲积分榜第九名，与多赛一场的领头羊皇家社会相差11分。

谈及球队是否需要签下新人一事，哈维表示，将与球会进行评估后再做出决定。

“我们将努力加强球队，这总归是一个机会。对我来说现在的问题很明显，我们必须提出要求，球员们也清楚在这个时刻必须做什么。”