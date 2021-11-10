埃迪·豪出任纽卡斯尔新帅

（伦敦综合电）“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）官方前天傍晚宣布，埃迪·豪（Eddie Howe）出任球队主帅，双方签约至2024年。

现年43岁的埃迪·豪曾经执教过伯恩茅斯（Bournemouth）七年，并帮助这支英格兰乙级联赛的球队完成“三级跳”，晋升英格兰超级联赛。他在执教期间带领伯恩茅斯征战190场英超比赛，取得了56胜43平91负的战绩。

埃迪·豪说：“能成为像纽卡斯尔这样有声望和历史的球会主帅是一种莫大的荣誉。对我和我的家人来说，这是非常值得骄傲的一天。”

“这是一个很好的机会，但我们还有很多工作要做，我渴望能尽快在训练场上和球员们开始一起工作。我要感谢球会老板们给我这个机会，感谢球队的支持者们对我的欢迎，这太令人难以置信了。很高兴我们能一同开启旅程。”

就在上个月的7日，纽卡斯尔被沙特阿拉伯财团收购，后者用3亿英镑（约合5亿4800万新元）收购了其100%的股份，让喜鹊晋升为超级土豪球会。不过新赛季球队战绩不佳，执教了纽卡斯尔两年多的英格兰籍主帅布鲁斯（Bruce）下课成为必然。

喜鹊本来相中了曾执教阿申纳的埃梅里（Emery），但这名西班牙籍主帅明确表示自己要继续在西甲比利亚雷亚尔（Villarreal）的事业。

纽卡斯尔的老板之一阿曼达·斯塔夫利（Amanda Staveley）说：“在经过严格的招募过程后，埃迪·豪给我们留下了深刻印象。”

“除了他在伯恩茅斯取得的显著成就外，他也是一个充满激情和活力的教练，对带领球队前进有着清晰明确的想法。”

“他非常适合纽卡斯尔，我们正在努力打造这支球队。”

前英格兰国脚、纽卡斯尔前锋阿兰·希勒（Alan Shearer）也在推特上对埃迪·豪的加入表示欢迎。他写道：“祝你好运，埃迪。我们都希望你能给我们带来一些急需的动力和抱负。”

本赛季，纽卡斯尔11轮过后仅取得5和6负的战绩，是英超20支球队当中唯一还未赢得过一场比赛的球队。目前球队积5分，排名积分榜倒数第二位。

埃迪·豪如今的首要任务，是要将纽卡斯尔从降级区抽身。然而纽卡斯尔在12月将遇上魔鬼赛程，球队将接连面对莱斯特（Leicester）、利物浦（Liverpool）、曼市（Man City）和曼联（Man Utd），这名神奇主帅将迎来大考。