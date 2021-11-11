费迪南德：曼联到了换帅时刻

（曼彻斯特综合电）在上周末的英超联赛0比2败给同城死敌曼市（Man City）之后，曼联（Man Utd）名宿费迪南德（Ferdinand）认为，“红魔”已到了该换帅的时候。

索斯加尔（Solskjaer）在接过曼联教鞭后，尽管成绩有所起伏，但一直获得球会高层和众多名宿的支持。不过，现在连费迪南德也承认，索斯加尔应该下课了。

费迪南德说：“现在是时候把帅印交给可以带领球队继续前进的其他教练了，索斯加尔可以昂着头离开。从他执教曼联以来，一直到本赛季初期，一切都是积极的。他来到这里，做了自己该做的事，再次给球迷带来希望。不过，他能否带领我们夺得英超冠军甚至是欧冠冠军？我必须诚实面对自己，我不这么认为。”

现年43岁的费迪南德曾在2002年至2014年为曼联效力，帮助红魔夺得六个英超冠军和一个欧冠锦标。

他说“最近的比赛，球员没有让我看到应有的态度，在场上跑动不够，对抗强度不足，我认为这是对主帅的不尊重。任何一位能赢得胜利的伟大教练，都有令人害怕的一面，无论是瓜迪奥拉（Guardiola）、克洛普（Klopp）、图赫尔（Tuchel）、弗格森（Ferguson）或温格（Wenger），他们都有一种态度，即‘如果不按我说的去做，你就待在板凳上吧’。我在这支曼联队中，看不到球员对主帅的这种害怕。”

“在内心深处，我怀疑索斯加尔能否带领我们夺得冠军，我不确定。他得到了很多时间，这是他打造的球队，花了很多钱，但没有取得效果。”