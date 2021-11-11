字母哥轰下31分 助公鹿力挫76人

美国职业篮球联赛（NBA）昨天进行三场比赛，上届总冠军密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在焦点战中客场以118比109战胜东岸劲敌费城76人（Philadelphia 76ers），“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）砍下31分、16个篮板和4次助攻。

比赛开局，76人打得非常主动，首节进账39分，领先公鹿九分。次节，76人命中率下降，公鹿单节打出31比19的高潮，半场结束成功反超比分。