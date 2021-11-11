字母哥轰下31分 助公鹿力挫76人 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 安特托孔波（右）此役砍下31分、16个篮板和4次助攻，表现出色。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球联赛（NBA）昨天进行三场比赛，上届总冠军密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在焦点战中客场以118比109战胜东岸劲敌费城76人（Philadelphia 76ers），“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）砍下31分、16个篮板和4次助攻。比赛开局，76人打得非常主动，首节进账39分，领先公鹿九分。次节，76人命中率下降，公鹿单节打出31比19的高潮，半场结束成功反超比分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 洛杉矶快艇 密尔沃基公鹿 亚特兰大鹰 犹他爵士 波特兰拓荒者 费城76人 中国小将王欣瑜爆冷胜美网新科冠军艾玛 我国派五将出征世乒赛