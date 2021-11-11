中国小将王欣瑜爆冷胜美网新科冠军艾玛

（林茨综合电）奥地利林茨女子网球公开赛昨天（11月10日）爆出大冷门，世界排名第106位的“中国小花”王欣瑜在次圈赛经过156分钟鏖战后，以6比1、6比7（0比7）、7比5险胜今年美国公开赛女单冠军英国的艾玛·拉杜卡努，职业生涯首次战胜世界排名前20的球员。

年仅18岁的艾玛目前世界排名第20位，是本届林茨公开赛的首号种子。她在输球后，已结束了本赛季征程。

艾玛在今年9月的美网掀起青春风暴，成为大满贯赛事历来第一位从外围赛打起最终夺冠的球员。她在美网后只打了三场比赛，战绩为一胜二负。

艾玛在美网后与教练理查尔森分道扬镳，结果陷入低谷。她昨天赛后宣布，将聘请德国的贝尔兹担任她的新教练。贝尔兹之前曾执教德国的前世界首号球员安杰莉克·科贝尔，帮助后者在2016年登上澳大利亚公开赛和美网女单冠军宝座。随着昨天的胜利，现年20岁的王欣瑜有望在最新一期世界排名中，首次进入世界前100位。她接下来将在复赛，与第八种子美国球员阿莉森·利斯克碰头，争夺四强资格。

昨天之战，王欣瑜首盘在第三局率先破发，以2比1领先。王欣瑜过后表现势如破竹，连胜四局，以6比1轻易拔得头筹。

不过，艾玛在次盘渐渐恢复水平，双方一来一往，使比赛进入高潮。在抢七局中，艾玛连夺七分，成功扳回一城。

决胜盘双方的争夺依旧十分胶着，前八局两人都保住了各自的发球局，王欣瑜过后在第九局和第11局实现破发，终于以7比5惊险拿下最后的胜果。