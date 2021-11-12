维金斯横扫旧主 勇士折将挫灰狼

对于球队取得的胜利，勇士却高兴不起来，因为本场比赛勇士内线核心格林遭遇了伤病，并且在赛后传出他伤势很严重的消息。

（洛杉矶综合电）金州勇士（Golden State Warriors）昨天（11月11日）坐镇主场迎来明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）的挑战，维金斯（Wiggins）战旧主豪取35分，帮助勇士123比110取胜。

数据方面，柯里（Curry）得到25分、5个篮板和6次助攻，维金斯17投13中，贡献35分、4个篮板和2次助攻，卢尼（Looney）得到11分和17个篮板。

灰狼这边，状元郎爱德华兹（Edwards）27投16中，得到生涯新高48分，外加5个篮板、5次助攻和2次抢断，唐斯（Towns）得到17分和12个篮板，拉塞尔（Russell）进账18分和7次助攻。

凭借本场比赛胜利，勇士取得六连胜，战绩来到了10胜1负，继续稳居联盟第一的位置。灰狼则是遭遇六连败。

然而对于球队取得的胜利，勇士却高兴不起来，因为本场比赛勇士组织核心格林（Green）遭遇了伤病，并且在赛后传出他伤势严重的消息。

当时比赛进行到了第三节，格林在一次进攻时不慎挫伤了大腿，他在两罚命中后下场接受检查，随后勇士宣布格林退出了本场比赛。

虽然格林没有回到场上，但大部分球迷还都以为格林的伤势并不会有大碍，毕竟他能够自己走下场。然而等比赛结束后，勇士主帅克尔（Kerr）在接受媒体采访时透露，格林的伤势很不乐观。

克尔说：“他的挫伤相当严重，赛后也进行了冰敷治疗。周五的比赛能否上场还是个未知数，现在需要对他每天进行观察。”

谈及格林的伤退，柯里坦言：“在防守端，你必须要全队配合才能达到像他（格林）那样的效果。在进攻端，如果他（格林）不在场，我们又得重新考虑应该由谁来发动进攻，由谁来得分，但显然，防守是最重要的，因为这是赢得篮球比赛的关键。”

湖人加时灭热浪

昨天进行的另外一场比赛，洛杉矶湖人（LA Lakers）通过加时赛以120比117战胜迈阿密热浪（Miami Heat）。

詹姆斯（James）继续因伤缺阵，“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）再交三双数据，砍下25分、12个篮板和14次助攻，新援蒙克（Monk）和戴维斯（Davis）各贡献27和24分。

阿德巴约（Adebayo）在六犯下场前帮助热浪拿下28分，希罗（Herro）得到27分。