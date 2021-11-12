马国一哥李梓嘉 入围世界羽联进步最快球员

（吉隆坡综合电）世界排名第七的马来西亚头号男单李梓嘉今年表现神勇，不仅在本年度的世界巡回赛积分榜排名第一，还入围了世界羽联年度进步最快球员奖项。

与李梓嘉一同入围的还有队友苏伟译／谢定峰，泰国球员李美妙、以及台湾男双李洋和王齐麟。

苏伟译和谢定峰在东京奥运会首次参赛便赢得男双铜牌，李洋和王齐麟则为台湾赢得史上首枚羽球奥运金牌。

23岁的李梓嘉今年参加多站比赛，在第二级别（超级1000赛）等级的全英赛连克桃田贤斗和安赛龙等好手夺冠，频繁征战的他在其他巡回赛也有不俗成绩，因此在今年的世界巡回赛总积分榜名列榜首。

李梓嘉在上周的第四级别（超级500赛）的德国海洛公开赛男单决赛不敌我国的骆建佑，屈居亚军。

骆建佑在这站比赛也击败了法国球员小托马·波波夫，后者入围了年度最具潜力球员。

与23岁的波波夫一同入围的还有杨灿（加拿大）、昆拉武特（泰国）以及克里斯托弗森（丹麦）。

2021年世界羽联大多数的巡回赛事都因冠状病毒疫情停办，亚洲赛事受到的冲击不小，因此世界巡回赛积分榜和世界排名有很大的出入。

根据世界羽联的规定，年终总决赛只有在世界巡回赛总积分榜上排名前八的选手可以参加，同一年的世锦赛冠军或奥运会冠军可以破格入选。

德国赛夺冠后，获得巨额积分的骆建佑在世界巡回赛积分榜上升了23位，跃升到第16位，仅落后世界第一的桃田贤斗280分。

目前确定获得参赛资格的有李梓嘉和安赛龙，其他球员在来临的印尼大师赛（超级750赛）和印尼公开赛（超级1000赛）有机会获得积分反超第三到第八名的球员。