劳里单骑救主功亏一篑 热浪客场不敌快艇

美国职业篮球赛

劳里第四节独得22分，最后1分30秒包揽了热浪队最后九分，并有一次抢断。可惜队友关键三分未能命中，热浪遗憾败北。

（洛杉矶综合电）洛杉矶快艇（LA Clippers）昨天（新加坡时间）和迈阿密热浪（Miami Heat）大战一场。热浪老将劳里在最后一节迸发惊人能量，单节独得22分，但仍无法阻止球队落败。快艇112比109获胜。

快艇头号球星伦纳德（Leonard）赛季报销。热浪头号球星巴特勒（Butler）也在上一场比赛受伤，本场无法出场。热浪开局火热，开赛仅六分钟就20比10领先了10分。第一节结束时热浪40比25领先了15分之多。快艇则在第二和第三节全面反攻，第三节结束时，快艇反以86比78领先8分。

劳里最后1分30秒独得9分

第四节中，热浪努力追近比数，在比赛还剩1分48秒时，热浪仍100比108落后8分。劳里此时接管了比赛，他先是外线强投三分命中并造成对方犯规，一回合就追近四分。之后劳里又强行上篮得分并造成对方犯规。罚球命中后，热浪仅107比108落后1分。

劳里的表演仍未结束，比赛还剩20秒时，他从对方后卫雷杰·杰克逊（Reggie Jackson）手中抢断成功，为热浪赢得进攻机会。可惜队友邓肯·罗宾逊（Duncan Robinson）三分线外出手不中。此时比赛还剩11秒，热浪只能采用犯规战术。快艇罚中两球后，劳里再次上篮命中。热浪再次犯规，杰克逊稳稳罚中两球，之后热浪发边线球失误，巴图姆（Batum）为快艇抢断成功，比赛也随之结束。

劳里全场得到25分，这位35岁的老将将体力全部留在了关键时刻，他在第四节10投8中，单节就得到22分，并且包揽了全队的最后九分。如此表现值得尊敬。热浪主帅斯波尔斯特拉（Spoelstra）说：“这是背靠背的第二场比赛，劳里如此表现令人印象深刻。我们在进攻端没什么太好表现。我们只是靠毅力咬住比数，跟随劳里的领导让比赛重新有了悬念，争取到了一丝机会。”热浪另两位球星阿德巴约（Adebayo）和希罗（Herro）分别得到30分23分。

快艇方面，保罗·乔治（Paul George）得到27分，杰克逊在第三节单节得到15分，全场得到22分。巴图姆虽然只得到六分，但他贡献了三次火锅盖帽和两次抢断，在防守端贡献不小。乔治说：“巴图姆太有价值了。他绝对是我想一起打球的人。”

快艇本季开赛前五场战绩一胜四负，不过近来该队已经取得六连胜，走出低谷。