保龄球超级世锦赛 包揽个人赛金银牌 我国女将今日冲击三人赛金牌

在保龄球超级世锦赛个人赛收获银牌和金牌后，陈诗桦和黄琳芷今天将与队友王维雄和谢睿恒角逐混合16强和八强赛，过后还将与梁蕙芬或伊莉雅参加三人赛半决赛，盼能晋级决赛为新加坡再争取金牌。

下半年国际赛逐步恢复后，新加坡保龄球女队频频传来捷报，黄琳芷和陈诗桦（Cherie）昨天凌晨（新加坡时间）在2021年迪拜保龄球超级世锦赛（IBF Super World Championships）包揽个人赛金银牌，今天将冲击三人赛冠军。

与在迪拜国际保龄球中心室内进行的资格赛和复赛不同，黄琳芷和陈诗桦昨天（11月13日）在户外展开女子个人半决赛和决赛争夺，这两位新加坡名将各自在半决赛淘汰来自危地马拉的索菲亚·罗德里格斯和加拿大的萨拉·克拉森，会师决赛。

在决赛中，黄琳芷和陈诗桦各胜一局，黄琳芷以234比215拿下首局后，陈诗桦以226比206扳回一城。根据比赛规则，若选手无法在两局分出胜负，必须进行第九和第10栏的较量。

黄琳芷在第10栏补中，陈诗桦在第10栏则无法打出全倒，第一球更是打出了分瓶，还没打第二球比赛已分出胜负。黄琳芷最终以49比27胜出，她难掩内心激动，流出喜悦的泪水。

黄琳芷赛后受访时说：“这是2019年以来的首场大赛，所以我们为能包揽前二名感到无比欣慰。这对新加坡来说是个很好的成绩。”

尽管无缘冠军，但表现稳定的陈诗桦在短短两个月里已进账了两项大赛奖牌，33岁的她在9月结束的美国女子保龄球公开赛赢得高手赛亚军，获得5万美元（约6万7700新元）奖金。

新加坡队无人晋级双人赛半决赛，因此昨晚没有比赛。昨天上午以黄琳芷和陈诗桦为首的队伍在女子团体赛中表现出色，两人携手梁蕙芬和伊莉雅打出2339总瓶分，以资格赛第一名晋级下一轮。

在资格赛排名前16的队伍将晋级下一轮比赛，排在新加坡之后的是韩国（2294总瓶分）和德国（2256总瓶分）。我国男队同样表现不俗，谢睿恒、王炜雄、梁哲銘和谢宇昇以第三名（2349总瓶分）进入下一轮。

团体赛16强赛、复赛、半决赛和决赛将在明天（15日）举行，今天将展开三人赛奖牌战和混合赛16强和八强战。

陈诗桦和黄琳芷在与王维雄和谢睿恒角逐混合赛后，将与梁蕙芬或伊莉雅参加三人赛半决赛。主办当局允许每场比赛结束后进行球员替换，因此参赛队伍可在三人赛报名四位选手。由于没有附加赛，即使在半决赛输掉的球队也将获得铜牌。