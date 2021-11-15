我国保龄球三人赛女队超级世锦赛获铜牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘安远 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 梁蕙芬（左一）、陈诗桦（左二）和黄琳芷（右二）昨天在女子三人赛半决赛中上阵，伊莉雅（右一）没有出战。（新加坡保龄球总会提供） 字体大小: 小 中 大 韩国在昨晚的半决赛中发挥更加稳定，以244瓶分的绝对高分淘汰我国女队晋级决赛。我国今天在男女混合团体、男子团体和女子团体都还有争夺奖牌的机会。我国保龄球女队昨天在2021年迪拜保龄球超级世锦赛（IBF Super World Championships）中再创佳绩。由黄琳芷、陈诗桦（Cherie）、梁蕙芬、伊莉雅组成的我国保龄球女队在女子三人赛成功挺进半决赛。虽然在昨晚的半决赛中不敌发挥更稳定的韩国，但我国女队还是赢得了一面铜牌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 保龄球 陈诗桦 早说 巫师四连胜领跑东岸