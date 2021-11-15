我国保龄球三人赛女队超级世锦赛获铜牌

韩国在昨晚的半决赛中发挥更加稳定，以244瓶分的绝对高分淘汰我国女队晋级决赛。我国今天在男女混合团体、男子团体和女子团体都还有争夺奖牌的机会。

我国保龄球女队昨天在2021年迪拜保龄球超级世锦赛（IBF Super World Championships）中再创佳绩。由黄琳芷、陈诗桦（Cherie）、梁蕙芬、伊莉雅组成的我国保龄球女队在女子三人赛成功挺进半决赛。虽然在昨晚的半决赛中不敌发挥更稳定的韩国，但我国女队还是赢得了一面铜牌。