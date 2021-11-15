我国保龄球三人赛女队超级世锦赛获铜牌

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来自 / 联合早报

文 /
刘安远

发布 / 2021年11月15日 5:00 AM

梁蕙芬（左一）、陈诗桦（左二）和黄琳芷（右二）昨天在女子三人赛半决赛中上阵，伊莉雅（右一）没有出战。（新加坡保龄球总会提供）
梁蕙芬（左一）、陈诗桦（左二）和黄琳芷（右二）昨天在女子三人赛半决赛中上阵，伊莉雅（右一）没有出战。（新加坡保龄球总会提供）

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韩国在昨晚的半决赛中发挥更加稳定，以244瓶分的绝对高分淘汰我国女队晋级决赛。我国今天在男女混合团体、男子团体和女子团体都还有争夺奖牌的机会。

我国保龄球女队昨天在2021年迪拜保龄球超级世锦赛（IBF Super World Championships）中再创佳绩。由黄琳芷、陈诗桦（Cherie）、梁蕙芬、伊莉雅组成的我国保龄球女队在女子三人赛成功挺进半决赛。虽然在昨晚的半决赛中不敌发挥更稳定的韩国，但我国女队还是赢得了一面铜牌。

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