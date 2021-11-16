把葡萄牙扫去附加赛 塞尔维亚获正赛资格 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 米特罗维奇的进球将塞尔维亚送入世界杯正赛，把葡萄牙挤入附加赛。（路透社） 字体大小: 小 中 大 塞尔维亚、西班牙与克罗地亚分别在昨天的2022年卡塔尔世界杯欧洲区外围赛击败对手，取得明年的正赛资格。身处A组的塞尔维亚是在客场后来居上，以2比1击败葡萄牙出线。主场作战的葡萄牙其实只要从这场比赛拿下和球的一分，就可直接晋级明年的正赛，不料他们在开赛后两分钟由桑切斯（Sanches）拔得头筹，取得完美开局后，却让塔迪奇（Tadic）在第33分钟追平比分，并在球赛结束前让米特罗维奇（Mitrovic）攻入制胜球，助塞尔维亚反败为胜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界杯欧洲区外围赛 塞尔维亚 西班牙 克罗地亚 我国保龄球男队 力压菲律宾进决赛创造历史 特雷·杨独取42分 鹰队大胜公鹿