把葡萄牙扫去附加赛 塞尔维亚获正赛资格

塞尔维亚、西班牙与克罗地亚分别在昨天的2022年卡塔尔世界杯欧洲区外围赛击败对手，取得明年的正赛资格。

身处A组的塞尔维亚是在客场后来居上，以2比1击败葡萄牙出线。主场作战的葡萄牙其实只要从这场比赛拿下和球的一分，就可直接晋级明年的正赛，不料他们在开赛后两分钟由桑切斯（Sanches）拔得头筹，取得完美开局后，却让塔迪奇（Tadic）在第33分钟追平比分，并在球赛结束前让米特罗维奇（Mitrovic）攻入制胜球，助塞尔维亚反败为胜。