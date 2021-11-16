彭帅控诉性侵事件持续发酵 世界网坛人士表担忧

（纽约综合电）中国球员彭帅本月初控诉遭国内一名前领导人性侵的事件持续发酵，不少世界网坛人士纷纷发声，为彭帅的现况表示担忧。

职业女子网球员协会（WTA）前总裁斯特西·阿拉斯特昨天（11月15日）表示，彭帅现在的健康和安全，比任何商业利益更重要。

斯特西在位时，曾为WTA争取到在中国主办多项女子网球赛，扩大了商业市场，但她说：“网球运动现在最关注的，是彭帅的健康和安全。对她来说，要站出来做出指控非常艰难。她非常勇敢，WTA必须全力支持她，其他的商业问题必须暂时先搁置一旁。”

现年35岁的彭帅本月2日在微博发文，称与一名前中国领导人有多年的不伦关系，对方强迫她发生性行为。这篇发文很快遭删除，彭帅过后再也没有发布任何消息。

WTA主席兼总裁西蒙昨天发出文告说：“WTA球员彭帅最近指控一名前中国领导人对她进行性侵，引起了极大的关注。无论在任何地方，这样的事件都必须被认真对待，我们相信中国方面会展开彻底、公平和透明的调查。”

西蒙指出，根据他向中国网球协会了解，彭帅目前是安全的，没有受到人身威胁。他说：“我的理解是，彭帅目前人在北京，但我无法证实这一点，因为我并没有直接与她交谈或接触。”

在WTA发出文告后，职业男子网球员协会（ATP）主席高丹兹也发布声明说：“我们对彭帅目前的安全和下落不明确深感担忧。ATP坚决支持WTA要求对彭帅的指控进行透明、深入而公正的调查。”

世界首号男球员“塞尔维亚天王”乔科维奇则在记者会上表示，对彭帅的下落不明感到“震惊”。他说：“我听到这件事已经有一个星期了，关于这件事我没有太多信息，但老实说，她失踪了，这令人震惊。我希望能很快找到她，这太可怕了，我能想象她的家人的感受。”

乔科维奇在意大利都灵举行的ATP年终总决赛首场小组赛中，以7比6（7比4）、6比2战胜首次参加这项赛事的挪威球员鲁德，成功打响第一炮，为进入半决赛奠定基础。

在墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）举行的WTA年终总决赛，希腊的玛利亚·萨卡里在最后一轮小组赛以7比6（7比1）、6比7（6比8）、6比3险胜白罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡，获得半决赛的最后一张入场券。

玛利亚将在半决赛与爱沙尼亚好手阿内特·康塔维特碰头，两名西班牙女将加尔比涅·穆古鲁扎和保拉·巴多萨则在另一场半决赛中交锋，争夺决赛资格。