戴维斯向裁判抱怨遭驱逐 湖人不敌公牛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 湖人内线大将戴维斯（3号）遭多名公牛球员包夹防守。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 戴维斯（Davis）向裁判抱怨不等自己系鞋带直接开球，吃两次技术犯规遭驱逐，洛杉矶湖人（LA Lakers）主场103比121不敌芝加哥公牛（Chicago Bulls）。前天公牛艰难击败洛杉矶快艇（LA Clippers），昨天背靠背迎战湖人，从赛程来说，湖人优势更大。但昨天这场比赛，公牛在第一节就将分差拉开至两位数。打到第三节，公牛已经领先湖人超过20分，但湖人主帅沃格尔（Vogel）依然没有做出人员调整，加上戴维斯在第三节末段被驱逐，湖人第四节回天乏术，在主场吃下苦果。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 詹姆斯 戴维斯 洛杉矶湖人 芝加哥公牛 印尼羽毛球大师赛 骆建佑逆胜王子维明天再战周天成 保龄球超级世锦赛收官 新加坡获1金2银2铜表现出色