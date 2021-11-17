戴维斯向裁判抱怨遭驱逐 湖人不敌公牛

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月17日 5:00 AM

湖人内线大将戴维斯（3号）遭多名公牛球员包夹防守。（今日美国）
湖人内线大将戴维斯（3号）遭多名公牛球员包夹防守。（今日美国）

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戴维斯（Davis）向裁判抱怨不等自己系鞋带直接开球，吃两次技术犯规遭驱逐，洛杉矶湖人（LA Lakers）主场103比121不敌芝加哥公牛（Chicago Bulls）。

前天公牛艰难击败洛杉矶快艇（LA Clippers），昨天背靠背迎战湖人，从赛程来说，湖人优势更大。但昨天这场比赛，公牛在第一节就将分差拉开至两位数。打到第三节，公牛已经领先湖人超过20分，但湖人主帅沃格尔（Vogel）依然没有做出人员调整，加上戴维斯在第三节末段被驱逐，湖人第四节回天乏术，在主场吃下苦果。

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