阿根廷提前四轮出线 梅西将第五次出战世界杯正赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 梅西（左）本场遭到巴西球员重点钉防。（法新社） 字体大小: 小 中 大 虽然在昨天上午（新加坡时间）的世界杯南美洲区外围赛只能以0比0主场闷和巴西，但得益于智利不敌厄瓜多尔，阿根廷还是提前四轮获得卡塔尔世界杯正赛资格。不出意外的话，梅西（Messi）明年将第五次出征世界杯正赛。巴西已在上一轮提前出线，头号球星内马尔（Neymar）本场因伤缺阵。阿根廷则是精锐尽出，梅西首发并踢满全场。不过，阿根廷并没有创造出太多威胁，反倒是一身轻松的巴西略占优势。“桑巴军团”中场弗雷德（Fred）下半场射门击中门梁，前锋维尼修斯（Vinicius）也多次威胁阿根廷城门。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿根廷 世界杯 梅西 加尔比涅打赢西班牙内战 首争年终总决赛冠军 柯里独取37分勇士大破网队显实力