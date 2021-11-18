阿根廷提前四轮出线 梅西将第五次出战世界杯正赛

虽然在昨天上午（新加坡时间）的世界杯南美洲区外围赛只能以0比0主场闷和巴西，但得益于智利不敌厄瓜多尔，阿根廷还是提前四轮获得卡塔尔世界杯正赛资格。不出意外的话，梅西（Messi）明年将第五次出征世界杯正赛。

巴西已在上一轮提前出线，头号球星内马尔（Neymar）本场因伤缺阵。阿根廷则是精锐尽出，梅西首发并踢满全场。不过，阿根廷并没有创造出太多威胁，反倒是一身轻松的巴西略占优势。“桑巴军团”中场弗雷德（Fred）下半场射门击中门梁，前锋维尼修斯（Vinicius）也多次威胁阿根廷城门。