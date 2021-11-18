中国官媒转发彭帅电邮 ：我没不安全

中国网球员彭帅控诉性侵事件持续发酵，中国官媒环球电视网(CGTN)11月18日凌晨在社交网站推特（Twitter）上发文，称彭帅已向职业女子网球员协会（WTA）总裁西蒙发出电邮澄清。西蒙则通过WTA网站回应称，很难相信电邮是彭帅所写。

现年35岁的中国网球明星彭帅本月2日在微博发文，称与中国前副总理张高丽有多年不伦关系，对方强迫她发生性行为。这篇微博很快遭删除，彭帅过后再也没有发布任何消息。至今，涉事双方都没有对此事公开做出回应。

WTA官网在14日就此事发表声明，称“WTA寻求对中国前领导人的性侵指控展开全面、公正和透明的调查”。

CGTN今天凌晨（18日）在推特上做出回应，附上了一张由彭帅署名的英文电邮截图。该电邮称：“WTA日前所发布的消息没有经过我本人确认或核实，是在未经我允许的情况下发布的。该稿中的信息，包括性侵行为，是不真实的。我没有失踪，我也没有不安全。我只是在家休息，一切安好。再次谢谢大家对我的关心。”

“如果WTA再发布任何关于我的新闻，请向我核实，并经我允许再发表。”

西蒙在CGTN发文后三小时也随即发表回应。他称，这样的做法让他更加担心彭帅的安全。

“中国官媒今天发布的有关彭帅的声明加剧了我对她的安全和下落的担心。”

“我很难相信我们收到的邮件是彭帅所写，或者是出于她的本意……我曾多次试图通过各种方式与她联系，但都无济于事。”

西蒙提出要求，彭帅“必须能够在不受任何胁迫或恐吓的情况下自由讲话”。同时对于彭帅遭受性侵的指控，西蒙也要求必须认真对待，展开“完全透明、不受审查的调查”。