字母哥砍47分创赛季新高 助公鹿力挫湖人

（密尔沃基综合电）密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）昨天主场以109比102战胜洛杉矶湖人（LA Lakers），“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）豪取47分，创赛季新高。

本场比赛双方打得异常激烈，整场比赛下来两队的分差也一直没有被拉开。首节战罢湖人领先2分，次节结束公鹿反超11分，三节战罢两队分差只有2分，末节公鹿顶住压力，成功拿下比赛。

NBA现役两大中锋本场比赛上演了强强对决。字母哥仅出战36分钟，23投18中砍下47分、9个篮板和3次助攻，投篮命中率高达78%；“浓眉”戴维斯（Davis）则是出战37分钟，15投9中取得18分和9个篮板。

不过，字母哥此役表现更加突出，不论是内线进攻还是外线远投，字母哥都打得予取予求。戴维斯则是被打得毫无招架之力，进攻方面也同样受挫，全场一次罚球机会都没有，这对一名中锋来说很难以想象。

湖人主帅沃格尔（Vogel）赛后就说：“戴维斯全场比赛竟一次罚球机会都没有，这有点令人难以置信。这也是我们一直在和联盟沟通的事情。”

早前因感染冠病缺席了公鹿前八场比赛的米德尔顿（Middleton）昨天归队，得到16分、5个篮板和6次助攻。

谈及米德尔顿的归队，字母哥笑称：“我总是抱怨，‘在场上太经常看到你了，我受够了，在空间上我们彼此需要错开，’但现在米德尔顿回来了，我们也将开始慢慢步入正轨。就从本场比赛开始，我们会渐入佳境，大家拭目以待。虽然我无法预测接下来会发生什么，但我们现在的状态非常好。”

谈及字母哥本场比赛的表现，米德尔顿形容，他的稳定发挥让整场比赛变得很轻松。“他卡到了位置，不急不躁，也没有试图强攻。一旦他发现面前有多一个人来包夹防守，他就会去寻找那个出现空档的队友。”

赛季至今，这支卫冕冠军球队仅取得7胜8负的战绩，在东岸排名第11位。米德尔顿坦言，这样的表现不如预期，“但事已至此，我们得想办法让自己变得更好，而今晚将会是一个很好的开始。”

湖人方面，虽然球队输掉了比赛，但队伍中还是有五名球员得分上双，塔克（Tucker）得到25分和12个篮板，韦斯特布鲁克（Westbrook）得到19分和15次助攻，安东尼（Anthony）和蒙克（Monk）分别进账10分和11分，詹姆斯（James）继续伤缺。