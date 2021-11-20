西甲联赛与德甲多特蒙德 成狮展雄心计划战略伙伴

西甲将会与本地教练团队合作，除了为学生提供体能、技术、心理和战术技能训练外，也会为他们提供海外职业联赛的训练素材。多特蒙德则准备为本地青年教练制定发展计划，举办青年教练发展培训研讨会，与本地教练分享最新的球坛信息。

“狮展雄心”足球计划再添两个“航母级”伙伴。新加坡体育理事会和新加坡足球总会昨天宣布，西甲联赛（La Liga）和德甲豪门球会多特蒙德（Dortmund）将成为“狮展雄心”计划战略合作伙伴。

新加坡足球学院（Singapore Football Academy）也将与本地10所学校合作，启动一项名为SFA Program的试点计划，加强本地年轻足球运动员的人才培训工作。SFA试点计划将在明年1月展开。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部政务次长蔡瑞隆昨天出席了“狮展雄心”线上记者会。

他表示，这是该计划向前迈进的重要一步，并认为新加坡足球要想提升到更高水平，打好坚实的基础是关键。

蔡瑞隆说：“有了海外顶级联赛和球会的加盟，本地年轻人有机会接触到更高水平的训练。若他们将来想要到海外顶级足球机构发展，该计划也能够为他们铺平道路。”

西甲和多特蒙德将会双管齐下，从年轻球员的培养到教练的培训齐头并进，为本地进军2034世界杯的宏愿添砖加瓦。

西甲将会与本地教练团队合作，除了为学生提供体能、技术、心理和战术技能训练外，也给他们提供海外职业联赛的训练素材。

多特蒙德则将为本地青年教练制定发展计划，举办青年教练发展培训研讨会，与本地教练分享最新的球坛信息。而这一系列计划都将在明年初展开。

多特蒙德足球学院总经理兼国际俱乐部主席肖尔茨（Scholz）说：“我们很荣幸能有这个机会为‘狮展雄心’计划提供专业知识和理念……我们对该计划满怀期待。”

新加坡体育理事会总裁林德仁也认为，“狮展雄心”计划需要找到正确的合作伙伴，“而这些合作伙伴能很好地为该计划带来价值，打下一个坚实的基础。”

10所学校参与

试点计划明年1月展开

与此同时，本地也有10所学校参与到SFA Program的试点计划当中，分别为蒙福中学、成康中学、新加坡体育学校、英华学校（巴克路）、女皇道中学、实龙岗花园中学、美廉中学、圣伯特理中学、圣升英校和丰嘉中学。

据了解，首届SFA Program试点计划将于明年1月展开，对象将会是明年以上10所学校的中一学生，到了2025年，该计划会逐步扩大到中一至中四的所有学生。

预计最终将有约1400名学生受益，而这一数字是目前接受15岁以下和17岁以下精英训练项目人数的三倍。

英华学校（巴克路）是该试点计划的参与者之一，学校校长卢明耀说：“很高兴能够成为SFA试点计划的一部分，我们期待该计划能够激发出学生在体育运动中的潜力。作为教育工作者和青少年的培养者，该计划照顾到了学生个人的全面发展，将学术的追求和足球的发展相结合，我们对结果感到兴奋和期待。”