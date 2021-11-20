不敌披提亚蓬杨佳敏无缘半决赛

印尼羽毛球大师赛

次圈赛拉伤肌肉影响了杨佳敏表现，昨天复赛不敌泰国球员披提亚蓬，无缘半决赛后，这名我国首号女单将投入下周印尼公开赛的备战。

我国首号女子单打羽毛球员杨佳敏在昨天的印度尼西亚大师羽毛球赛女单复赛上不敌泰国球员披提亚蓬，无缘半决赛。

在我国首号男单骆建佑在前天的次圈赛出局后，杨佳敏昨天的落败意味着我国球员在这项比赛已经全部结束征程，接下来将备战同样在印尼峇厘岛举行的超级1000赛）印尼公开赛。

世界排名第20的杨佳敏排名虽然在对手披提亚蓬（世界排名第27）之上，两人过去的交手记录杨佳敏也以3胜1负占上风，不过披提亚蓬刚在前天的次圈赛淘汰世界排名第八的同袍拉查诺，显然正处于极佳的状态。

昨天的首局比赛，两人开赛后僵持不下，比分交替领先，不过在打到10比10后，披提亚蓬一口气连取六分，以16比10领先，奠定胜基。

这名世界排名第27的球员之后拿下胜利的五分，而杨佳敏只能从中取得两分。披提亚蓬以21比12先胜一局。

次局比赛与首局几乎同出一辙，杨佳敏取得不错的开局，建立2比0的优势，不过随后披提亚蓬连取三分，反以3比2领先。

杨佳敏过后以7比5夺回领先权，不过披提亚蓬在将比分追成7比7后，就一直掌握领先权，并在17比13领先后，连取四分，以21比13摘下最后胜果，晋级半决赛。

杨佳敏世界排名料上升

杨佳敏虽然未能打入半决赛，不过她还是能从这次比赛赢得3300美元（约4488新元）的奖金，并且在下周二公布的最新世界排名，预料也将更上一层楼。

打完昨天的复赛后，杨佳敏表示前天比赛轻微拉伤肌肉影响了自己的发挥。

她说：“昨天的比赛我轻微拉伤了肌肉，这影响了我今天的表现，我感觉自己今天的速度跟不上，以后我必须学会如何克服这样的困境。”

杨佳敏也表示接下来几天她将调整好自己的体能状况，为下周的印尼公开赛做好准备。

披提亚蓬将在半决赛对垒赛会第四号种子韩国的安洗瑩，后者在另一场女单复赛以21比15、21比14直落两局淘汰赛会第八号种子日本的高橋沙也加。

另一场半决赛则由赛会首号种子日本的山口茜对垒第三号种子印度的辛杜。