第七次参加世乒赛单项赛 冯天薇：珍惜打好每一个球

我国头号女单球员冯天薇将第七次参加世乒赛单项赛，被列为第八种子的她表示，面对比赛不再纠结，对结果也不再感到焦虑，只要求自己珍惜和处理好每一个球，做好过程。

2021年世界乒乓球锦标赛单项赛将于11月23日在美国休斯敦揭幕，我国头号女单球员冯天薇和教练何可一已抵达赛地，正在调整时差和适应场地训练，做最后准备。

对于将迎来职业生涯的第七届世乒赛单项赛之旅，冯天薇感叹时光飞逝。她对《联合早报》表示：“太夸张了，竟然打了这么多届，真是一眨眼就过去了。”

现年35岁的冯天薇坦言：“随着时间一路走下来，自己的心态已经越来越平和了，面对比赛不再纠结，对结果也不再感到焦虑，只要求自己珍惜和处理好每一个球，做好过程。”

展望本届世乒赛，冯天薇笑言：“没有给自己定下具体目标，正因为不给自己太大压力，所以到现在都感觉挺轻松的，心态也不错。尽力去拼，一场一场打。”

在打完日本T联赛10月赛程后，冯天薇留在日本训练，等待教练入境并完成隔离后，师徒两人会合一起飞往美国。据何可一介绍，他们于11月16日飞抵休斯敦，由于比世乒赛组委会规定时间提早到达，所以住宿和训练都要自行安排。

之前接受《联合早报》采访时，正值师徒两人抵达休斯敦的当日。何可一透露说：“飞得有些累了，先休息一下，明天（17日）找一个朋友开的球馆训练。”

昨天再次连线冯天薇和何可一，获悉他们不仅已住进了组委会指定的酒店，冯天薇还第一次进入了本届世乒赛主场馆，从场地到环境， 进行适应性训练。

何可一说：“这几天冯天薇的时差还没倒过来，她说自己很早就会醒，睡不了太久。另外，就是做适应训练。”冯天薇也笑言还没有“清醒”过来。不过，令她感到欣慰的是，对本届世乒赛整体感觉不错，无论是训练还是心态都挺轻松的。

本届世乒赛，冯天薇是女单第八种子，比两年前布达佩斯世乒赛第九种子前进一个位置。何可一说：“上届处于第9到第16位置，这次抽签情况会好一点。但无论如何，比赛还要一场场打，把球打出来打对了就行。主要是把过程做好，结果尽力而为。”

美国休斯敦世乒赛将于11月23日至29日展开激战，这也是世乒赛首次在美洲大陆举行。五个单项抽签仪式将在今天进行。上届，中国包揽了全部五个冠军。

此外，在本届世乒赛开幕的次日（11月24日）还将召开国际乒总代表大会，产生新一届国际乒总主席和副主席，同时还将诞生2024年世乒赛举办地。