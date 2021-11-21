联合国关注彭帅下落 《环球时报》总编辑胡锡进：她很快就会露面

（日内瓦综合电）“彭帅在哪儿？”这件事随着当事人一直不露面，讨论度越来越高。不仅越来越多网坛人士表态，联合国也呼吁中国就彭帅的行踪提供证据。

中国网球好手彭帅本月2日在社交媒体微博公开控诉中国前副总理、75岁的张高丽与她有不伦关系，对方强迫她发生性行为后，这篇贴文很快被删除，而彭帅过后也一直没有公开露脸或发布任何消息。

这引起网球界的不安，职业女子网球员协会（WTA）主席兼总裁西蒙发出文告表示关注，随后多名球员包括“塞尔维亚天王”乔科维奇、美国“黑珍珠”塞雷娜和日本的大坂直美在内的顶尖球员，也纷纷公开表示，对彭帅的安危感到担忧。

中国官媒环球电视网（CGTN）三天前发布了一封据称是来自彭帅的电子邮件，声称她一切都好，但这个举动无法说服大众。一天后，联合国呼吁中国提供证据，证明彭帅安好。

联合国人权高级专员办事处发言人莉玆·特罗塞尔说：“我们敦促中国对她（彭帅）的性侵犯指控，进行全面且透明的调查，并提供她在哪里的消息和安好的证据，这是非常重要的。”

前天（19日）晚上，CGTN记者沈诗伟在推特转发照片透露，彭帅的朋友向他们分享了她最新的照片和她的微信朋友圈截图，从图片可看出，彭帅在房间里独自抱着玩偶和宠物猫，还在照片配文“周末愉快”。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进也在推特分享了这组照片，表示自己已透过私人管道取得消息，这几张照片确实是彭帅现在的样子。

他用英文指出：“她（彭帅）过去数天自由地待在自己的家里，不希望被骚扰。她很快就会公开露面，并参加一些活动。”

现年35岁的彭帅过去曾代表中国参加北京奥运会、伦敦奥运会和里约奥运会，曾在2010年亚运会为中国赢得团体和单打金牌。

尽管她在大满贯单打比赛的表现不如前辈李娜，但在双打赛场上成绩不俗，曾赢过温布登锦标赛和法国公开赛锦标。