彭帅现身中国网球活动

中国网球运动员彭帅今天（11月21日）上午作为嘉宾出席了在北京举行的中网钻石青少年网球挑战赛总决赛。中国网球公开赛官方发布了彭帅出席活动的照片，中国官方媒体《环球时报》总编辑胡锡进也发布了彭帅出席活动时的视频。

中网在官方微信公众号平台上发布了照片，其中彭帅穿着深蓝色夹克和白色长裤参加了活动。

胡锡进也在推特上发布了一段现场视频，视频中彭帅与其他嘉宾一起在场边列队，由现场广播介绍她。广播称她为“两届大满贯冠军夺主、前WTA双打世界第一彭帅女士”。视频中彭帅微笑着向场边招手，接受掌声致敬。

胡锡进在配文中写道：“彭帅星期天上午在北京出现在了一个青少年网球赛决赛的开幕式上。《环球时报》摄影记者崔萌在现场拍摄到了她。”（胡锡进推特截图）

胡锡进在配文中写道：“彭帅星期天上午在北京出现在了一个青少年网球赛决赛的开幕式上。《环球时报》摄影记者崔萌在现场拍摄到了她。”

此外，胡锡进昨晚（20日）也发布了两段彭帅与朋友聚餐的视频。视频中同桌吃饭的人明确提到而且强调：“明天是11月21日”。

胡锡进在配文中写道：“我得到了两段视频。视频中是彭帅和教练及朋友们在一家餐厅吃晚餐。视频中的内容清楚证明，这是在北京时间周六拍摄的。”（胡锡进推特截图）

胡锡进在配文中写道：“我得到了两段视频。视频中是彭帅和教练及朋友们在一家餐厅吃晚餐。视频中的内容清楚证明，这是在北京时间周六拍摄的。”

世界女子网球员协会（WTA）暂未对彭帅公开亮相做出评论。

现年35岁的中国网球明星彭帅本月2日在微博发文，称与中国前副总理张高丽有多年不伦关系，对方强迫她发生性行为。这篇微博很快遭删除。至今，涉事双方都没有对此事公开做出回应。