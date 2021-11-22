利物浦4比0胜阿申纳 两队主帅场边冲突各领黄卡 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 阿特塔（中）和克洛普（左三）在场边爆发冲突，两名主帅各领到一张黄牌。（法新社） 字体大小: 小 中 大 昨天凌晨，“红军”利物浦（Liverpool）主场4比0大胜“炮兵”阿申纳（Arsenal），马内（Mane）、萨拉赫（Salah）、若塔（Jota）和南野拓实各入一球。克洛普（Klopp）和阿特塔（Arteta）在场边爆发冲突，各领到一张黄牌。上半场第31分钟，场上的比分依旧是0比0，马内在与炮兵后卫富康武弘的一次拼抢中疑似犯规，令阿特塔感到不满，在场边高声发飙。而这一行为也激怒了克洛普，两人开始爆发言语上的冲突，险些动手。随后两人被双方教练和助理裁判员拉开，也各吃到一张黄牌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿申纳 利物浦 克洛普 阿特塔 公鹿主场击败魔术 赢得赛季首个三连胜 早说