利物浦4比0胜阿申纳 两队主帅场边冲突各领黄卡

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月22日 5:00 AM

阿特塔（中）和克洛普（左三）在场边爆发冲突，两名主帅各领到一张黄牌。（法新社）
阿特塔（中）和克洛普（左三）在场边爆发冲突，两名主帅各领到一张黄牌。（法新社）

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昨天凌晨，“红军”利物浦（Liverpool）主场4比0大胜“炮兵”阿申纳（Arsenal），马内（Mane）、萨拉赫（Salah）、若塔（Jota）和南野拓实各入一球。克洛普（Klopp）和阿特塔（Arteta）在场边爆发冲突，各领到一张黄牌。

上半场第31分钟，场上的比分依旧是0比0，马内在与炮兵后卫富康武弘的一次拼抢中疑似犯规，令阿特塔感到不满，在场边高声发飙。而这一行为也激怒了克洛普，两人开始爆发言语上的冲突，险些动手。随后两人被双方教练和助理裁判员拉开，也各吃到一张黄牌。

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