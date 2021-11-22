罚球险胜西班牙人 巴塞新帅哈维首仗报捷

（巴塞罗那综合电）凭借德派（Depay）的罚球，巴塞罗那（Barcelona）在前天的西班牙甲级联赛上1比0击败同城对手西班牙人（Espanyol），新帅哈维（Xavi）领军的首场比赛取得开门红。

虽然取得执教后的首场胜利，哈维很清楚接下来所面临的严峻考验。在前天这场同城战，巴塞只能靠德派在下半场的罚球险胜对手。西班牙人前锋德托马斯（de Tomas）在反击中两度攻门击中门柱，巴塞的这场胜利可说是惊险无比。

经过这场胜利后，巴塞在西甲积分榜的排名从原来的第九上升三个位置，来到第六，落后第四的体育马德里（Atletico Madrid）六分，西班牙人则以17分排名第11。

与两个星期前对垒阿拉维斯（Alaves）的3万7278名入场球迷比较，前天的7万4418人增加了超过一倍，巴塞球迷显然对新帅哈维有所期待。

虽然只能以微小的优势险胜，哈维表示最重要的是取得胜利。

他说：“他们（西班牙人）在最后15分钟让整个局势变得很复杂。我们应该能以2比0取胜，不过能以胜利作为一项新任务的开始仍是很好的。”

执教巴塞首战获胜后也激发了哈维这名新帅的雄心，称球队仍有争冠的机会。

他说：“为什么我们就不能竞争西甲冠军？在之前的联赛中，我们有过逆转很多分数的经验。我们态度正确，球员在努力，在做出牺牲，这些价值都让我感觉乐观。球队配得上胜利，也需要胜利。”

“获胜给我们带来了憧憬和生命力，这对我们的前进步伐来说，是非常重要的三分。我们踢了70到75分钟的好球，不过还需要提高。”

另一方面，两度攻门击中门柱的西班牙人球员德托马斯则认为和球才是个合理结局，并认为巴塞不应该获得罚球机会。

他说：“在我看来，这个罚球就是个笑话。可能他被碰到了，但我们的球员首先碰了球。我们的球员没有任何要对他犯规的意图，不用看回放，我也觉得这不是一个罚球。”

“和局才是个合理的结局，我为球队感到骄傲，因为我们踢了一场好比赛。我们齐心协力进攻和防守，但必须抓住机会。”

球赛第48分钟，西班牙人防守球员卡布雷拉（Cabrera）在禁区内向德派犯规，后者亲自主罚一蹴而就。