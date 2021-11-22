国际奥委会主席巴赫与彭帅视频通话

（上海综合电）国际奥委会介入彭帅事件。奥委会主席巴赫前天（11月20日）与彭帅进行了30分钟的视频通话。国际奥委会表示，彭帅在通话中称自身情况安全，并且希望现阶段外界能够尊重她的隐私。世界女子网球员协会（WTA）对此回应称，这次通话并不能平息WTA的担忧。

国际奥委会公布了一张巴赫与彭帅通话时的照片，屏幕上的彭帅笑容灿烂。国际奥委会在文告写道：“在30分钟通话的最初阶段，彭帅感谢了国际奥委会对她的关心……她还解释了其目前的状况，她现在生活在北京，过得很好也很安全，同时也希望现阶段外界能够尊重她的隐私。现在她更倾向于花更多时间和朋友及家人在一起。不管怎么样，她都会继续参与网球运动，对于网球她充满热爱。”

冬季奥运会将于明年2月4日在北京召开。文告中称，巴赫邀请彭帅“在明年1月他访问北京时共进晚餐，彭帅愉快接受了这一邀请，双方还同意请埃玛·泰尔霍和李玲蔚一同出席。”

埃玛·泰尔霍是芬兰籍退役冰球运动员，如今她是国际奥委会运动员委员会主席。李玲蔚是中国退役羽毛球名将，如今是中国奥委会副主席兼国际奥委会委员，李玲蔚和彭帅相识多年。国际奥委会文告表示，埃玛和李玲蔚也参与了视频通话。

埃玛在文告中说：“看到彭帅目前的状况很好，这让我们松了一口气，这原本是我们最主要的担心。她看起来很放松。我跟她说，我们一直支持她，她可以在任何时候和我们联系，她对此表示感谢。”

现年35岁的彭帅曾两夺网球大满贯赛双打冠军，曾一度在女双世界排名高居第一位。她本月2日在中国社交网站微博上发文，称与中国前副总理张高丽有多年不伦关系，对方强迫她发生性行为。这篇微博很快遭删除。至今，涉事双方都没有对此事公开做出回应。

彭帅在发布微博后一度没有音讯，引来体育界和全球政治人士关注。中国方面上周先是通过官方媒体的推特账号陆续发布了彭帅的近况，之后彭帅上周日在北京公开出席了网球活动。

对于彭帅与巴赫视频通话，WTA发言人称：“很高兴在近期的视频上看到彭帅，但这没有完全平息WTA的担忧。我们关心她的安全，以及她能否在没有审查或逼迫的情况下自由说话。（与巴赫通话的）视频不能改变我们的要求。我们要求在没有任何审查的情况下，对她的性侵问题进行完整、公正、透明的调查。这是我们从一开始就提出的。”