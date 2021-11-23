轻松战胜梅德韦杰夫 兹维列夫年终总决赛再夺冠 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月23日 5:00 AM 德国的兹维列夫（右）时隔三年再赢年终总决赛锦标，对手梅德韦杰夫认为三巨头退役后，新生代球员也能开辟新时代。（法新社） 字体大小: 小 中 大 世界排名第二的男单网球员梅德韦杰夫认为，在当今三大天王退役后，网坛将顺利过渡到新生代。梅德韦杰夫在今天凌晨的ATP总决赛对决上不敌兹维列夫，错过第二度夺得这项年终比赛冠军。（都灵综合电）尽管德国网球好手兹维列夫还没有在大满贯赛场夺冠过，但他已在其他大赛展现出自己的冠军实力，继四个月前在东京奥运会赢得男单金牌后，他昨天凌晨（新加坡时间）再赢本赛季大赛冠军，职业生涯第二次加冕男子职业网球协会（ATP）年终总决赛锦标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 梅德韦杰夫 兹维列夫 网球 F1卡塔尔大奖赛 哈密尔顿夺冠积分紧追费斯塔彭 早说