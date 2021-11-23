轻松战胜梅德韦杰夫 兹维列夫年终总决赛再夺冠

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月23日 5:00 AM

德国的兹维列夫（右）时隔三年再赢年终总决赛锦标，对手梅德韦杰夫认为三巨头退役后，新生代球员也能开辟新时代。（法新社）
德国的兹维列夫（右）时隔三年再赢年终总决赛锦标，对手梅德韦杰夫认为三巨头退役后，新生代球员也能开辟新时代。（法新社）

字体大小:

世界排名第二的男单网球员梅德韦杰夫认为，在当今三大天王退役后，网坛将顺利过渡到新生代。梅德韦杰夫在今天凌晨的ATP总决赛对决上不敌兹维列夫，错过第二度夺得这项年终比赛冠军。

（都灵综合电）尽管德国网球好手兹维列夫还没有在大满贯赛场夺冠过，但他已在其他大赛展现出自己的冠军实力，继四个月前在东京奥运会赢得男单金牌后，他昨天凌晨（新加坡时间）再赢本赛季大赛冠军，职业生涯第二次加冕男子职业网球协会（ATP）年终总决赛锦标。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容