轻松战胜梅德韦杰夫 兹维列夫年终总决赛再夺冠

世界排名第二的男单网球员梅德韦杰夫认为，在当今三大天王退役后，网坛将顺利过渡到新生代。梅德韦杰夫在今天凌晨的ATP总决赛对决上不敌兹维列夫，错过第二度夺得这项年终比赛冠军。

（都灵综合电）尽管德国网球好手兹维列夫还没有在大满贯赛场夺冠过，但他已在其他大赛展现出自己的冠军实力，继四个月前在东京奥运会赢得男单金牌后，他昨天凌晨（新加坡时间）再赢本赛季大赛冠军，职业生涯第二次加冕男子职业网球协会（ATP）年终总决赛锦标。