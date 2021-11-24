古巴女子指控20多年前遭马拉多纳施暴

古巴女子马维丝·阿尔瓦雷斯（Mavys Alvarez Rego）指控阿根廷已故足球名宿迭戈·马拉多纳（Diego Maradona）及其随从在20多年前曾对她实施暴力和虐待，包括强奸和强行扣留。

据阿根廷媒体报道，现年37岁的马维丝现居迈阿密，她在布宜诺斯艾利斯向媒体讲述了自己16岁时认识马拉多纳的经过。当时，马拉多纳40来岁，住在古巴，正在当地接受药物治疗。“我被他迷住了，他征服了我……但两个月后，一切都开始改变。”