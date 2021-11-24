古巴女子指控20多年前遭马拉多纳施暴 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 现年37岁的古巴女子马维丝·阿尔瓦雷斯现居迈阿密，她在布宜诺斯艾利斯向媒体讲述了自己16岁时认识马拉多纳的经过。（法新社） 字体大小: 小 中 大 古巴女子马维丝·阿尔瓦雷斯（Mavys Alvarez Rego）指控阿根廷已故足球名宿迭戈·马拉多纳（Diego Maradona）及其随从在20多年前曾对她实施暴力和虐待，包括强奸和强行扣留。据阿根廷媒体报道，现年37岁的马维丝现居迈阿密，她在布宜诺斯艾利斯向媒体讲述了自己16岁时认识马拉多纳的经过。当时，马拉多纳40来岁，住在古巴，正在当地接受药物治疗。“我被他迷住了，他征服了我……但两个月后，一切都开始改变。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿根廷 古巴 马拉多纳 球迷攻击马赛队长 里昂被罚主场空场比赛 双雄再交锋 曼市抢正盟PSG争出线