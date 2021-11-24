运气助曼联提前晋级欧冠16强 帅罗再扮演救世主

“红魔”曼联在开除主帅索斯加尔（Solskjaer）后的首场战役即迎来胜利，但球队在今晨（新加坡时间11月24日）的欧冠杯小组赛倒数第二轮的表现却没有显著的进步，主要是靠运气在客场以2比0力挫“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔，提前一轮锁定16强参赛资格。

上周末1比4惨败给沃特福德的英超联赛，成为了压垮索帅的最后一根稻草，曼联没有很好的B计划，只能让担任了几年助教的另一位曼联名宿卡里克（Carrick）暂代主帅，没想到随即就尝到胜果。

虽说卡里克今仗以范德贝克（van de Beek）取代费尔南德斯（Fernandes）担任中场核心，并将早已被打入冷宫的前锋马夏尔（Martial）纳入首发名单，让人颇感意外，但曼联的表现其实和之前没有太大差别，一开始依旧是门将德赫亚（De Gea）出色的表现助他们保持城池完璧，最终则依靠“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）来改变比赛。

若加上国家队的比赛，帅罗已连续四仗哑火，但在本季的欧冠赛场上，这名葡萄牙球星却场场命中，第二与第三场分别主战“黄挺”及亚特兰大的欧冠赛为曼联攻入制胜球，上仗做客亚特兰大时梅开二度，本仗则在第78分钟为曼联打破僵局。

不过，此进球却存在着运气的成分，因为要不是主队门将鲁利（Rulli）误传，中场卡普埃（Capoue）在与曼联中场弗雷德（Fred）拼抢时，皮球落到了帅罗面前，帅罗也无法顺势吊射空门得分。

尽管如此，卡里克还是非常感谢帅罗能再次为球队扮演救世主的角色。他说：“这是他擅长的。当你在重要比赛，重要时刻需要进球时，他总能挺身而出。”

“我很高兴能拥有他，他今仗再为球队进球，我一点也不感到意外。”

桑乔终于进球

然而，今夏以高价加盟曼联，备受重用却始终换不来一个进球的英格兰前锋桑乔（Sancho），今仗在索帅走后的首场比赛的最后一刻“开斋”，为曼联以2比0锁定胜局，却是一大惊喜，同时也相当讽刺。

第一次带领曼联出战就取得胜利，无疑让卡里克高兴，但他却强调：“这对我个人来说，不是个重要的成绩，对球员们和球队来说才是。”