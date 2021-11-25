詹姆斯与斯图尔特禁赛 湖人活塞冲突后双双输球

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

韦斯特布鲁克（左）单挑富尼耶，两人均为各自的球队拿下最高分。（今日美国）
韦斯特布鲁克（左）单挑富尼耶，两人均为各自的球队拿下最高分。（今日美国）

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起冲突之后的首场比赛，湖人活塞都输球了。

洛杉矶湖人（LA Lakers）昨天客场100比106不敌纽约尼克斯（New York Knicks），底特律活塞（Detroit Pistons）主场92比100负于迈阿密热浪（Miami Heat）。

此役，詹姆斯（James）因早前与活塞队员斯图尔特（Stewart）冲突事件而被禁赛，湖人将塔克（Tucker）提上首发，卡梅罗·安东尼（Carmelo Anthony）继续扮演第六人角色。

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