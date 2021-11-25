詹姆斯与斯图尔特禁赛 湖人活塞冲突后双双输球 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 韦斯特布鲁克（左）单挑富尼耶，两人均为各自的球队拿下最高分。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 起冲突之后的首场比赛，湖人活塞都输球了。洛杉矶湖人（LA Lakers）昨天客场100比106不敌纽约尼克斯（New York Knicks），底特律活塞（Detroit Pistons）主场92比100负于迈阿密热浪（Miami Heat）。此役，詹姆斯（James）因早前与活塞队员斯图尔特（Stewart）冲突事件而被禁赛，湖人将塔克（Tucker）提上首发，卡梅罗·安东尼（Carmelo Anthony）继续扮演第六人角色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 迈阿密热浪 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 底特律活塞 切尔西四球零封尤文图斯 跃居欧冠H组榜首进16强 曼联换帅首战力挫比利亚雷亚尔进16强