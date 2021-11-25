曼联接触巴塞前主帅 巴尔韦德有望入主老特拉福德

英超豪门“红魔”曼联开除挪威籍主帅索斯加尔（Solskjaer）后，正积极寻找下一位正式主帅，目前已与西甲球队巴塞罗那前主帅巴尔韦德（Valverde）接触，但法甲球队巴黎圣日耳曼现任主帅波切蒂诺（Pochettino）仍是他们的首选。

在曼联新帅的最新赔率中，波切蒂诺依然领跑，巴尔韦德则升至第二，此前和他们传过绯闻的滕哈格（ten Hag）、齐达内（Zidane）以及恩里克（Enrique）都掉到五名以外。

曼联的首选原本是齐达内，但后者的妻子认为曼彻斯特天气太糟糕，不愿意前往。目前在埃杰克斯执教的滕哈格则表明自己将继续专注在这支荷甲球队，西班牙国家队主帅恩里克明年要带队踢世界杯赛，也不会考虑入主曼联。

《卫报》透露，曼联目前和巴尔韦德的沟通比较顺利，不排除后者入主老特拉福德的可能。2020年被巴塞解雇后，57岁的巴尔韦德一直赋闲在家，如果一切顺利，他将成为世界足坛首位先后执教过梅西（Messi）和克·罗纳尔多（C.Ronaldo）的主帅。

不过，该媒体也指出，曼联似乎不想让巴尔韦德成为球队的长期主帅。即便达成协议，也只会给出一份短期合同直到赛季结束。他们会继续在市场上寻找更心仪的对象，对英超更熟悉的波切蒂诺是他们想得到的主帅。

波切蒂诺日前在新闻发布会上表示，自己在巴黎过得很开心。

他说：“这种事情无法分散我的注意力。谣言是存在的，我们必须接受它。我非常专注，会尽百分之百的努力让球会和球员发挥出最好的状态，我在巴黎过得很开心。”

阿根廷籍的波切蒂诺今年1月加盟圣日耳曼，与球队签约至2023年。