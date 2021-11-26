骆建佑力挫桃田贤斗 杨佳敏进年终总决赛

新加坡羽毛球队昨天双喜临门，男单骆建佑在次圈挑落世界第一的桃田贤斗，女单杨佳敏虽然不敌头号种子山口茜，但她得以参加12月1日开打的世界羽联世界巡回赛总决赛。

如果说2019年打败职业生涯暮年的林丹是骆建佑的成名作，那昨天击败世界第一的桃田贤斗证明这位新加坡球员已挤进了一流球员行列。

至此，在现役世界排名前10的球员中，除了桃田贤斗，骆建佑还打败过周天成（中华台北）、李梓嘉（马来西亚）以及常山干太（日本）。

世界排名第26位的骆建佑在昨天在第二级别（超级1000赛）的印度尼西亚羽毛球公开赛次圈力拼三局，以21比7、17比21、21比19打败赛会头号种子桃田贤斗，闯入男单复赛。

他在首局比赛打出梦幻般的开局，仅用了12分钟就将不在状态的桃田贤斗击败。

27岁的桃田贤斗进入第二局时依旧找不到突破方法，被骆建佑以9比2领先，如梦初醒的他在经过20分钟的战斗后才慢慢进入状态，终于实现逆风翻盘。

决胜局双方打得非常胶着，一路以追赶者姿态追分的骆建佑在6比11落后时追至16比16，两人战至20比19后桃田贤斗在最后一球戏剧般没有打中，骆建佑拿下胜利。他赛后受访时告诉《联合早报》，打败桃田贤斗的那一刻，他脑海里的想法只有一个字，就是“YESSSSSSS！”

骆建佑在这场比赛不断通过自言自语来提醒自己保持专注，告诉自己要“要击中球”、“保持状态”等等。

在这站比赛开始前，骆建佑与27岁的桃田贤斗只有在2018年交手过一次。当年的桃田贤斗刚解禁复出，状态无敌，在2018年越南挑战赛直落两局胜出。此役战罢，骆建佑将两人的交手纪录改写至1比1（胜1负）。

骆建佑将今天晚上7时左右将与丹麦球员维汀哈斯展半决赛权的争夺，后者昨天以10比21、21比18、21比13逆转常山干太。星和201频道和Youtube-BWF TV将进行比赛直播。

女单方面，新加坡头号女单杨佳敏昨午虽然挑战失败，15比21、21比19、14比21不敌赛会头号种子、世界排名第三的山口茜，不过她在这几个月的比赛发挥稳定，获得足够的积分参加12月1日至5日举行的世界羽联世界巡回赛总决赛。

由于每个国家最多只能派两名选手参加总决赛，排在杨佳敏之前的四位泰国球员中有两位被淘汰，于是她得以以七号种子身份角逐这项比赛。这是新加坡有史以来第一位有球员获得该赛事参赛资格。

杨佳敏与山口茜过去交手过三次，最后一次是在2019年的巴塞尔世界锦标赛，当时杨佳敏直落两局胜出。此役再战，山口茜实现复仇，并在两人的交手纪录以3胜1负占优。

24岁的山口茜近来发挥出色，已“背靠背”打进丹麦公开赛、法国公开赛以及印尼大师赛决赛，其中在丹麦和法国成功摘冠，上周则不敌韩国的安洗莹，屈居亚军。

她下一圈将迎战泰国的李美妙，后者较早时以11比21、21比9、22比20逆转东道主球员玛丽斯卡。