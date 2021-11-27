不敌弱旅穆拉 热刺新帅：球队水平不够高

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）昨天凌晨（新加坡时间11月26日）在欧洲协会联赛第五轮小组赛中，意外以1比2败给斯洛文尼亚弱旅穆拉（Mura）。瑟瑟尼翁（Sessegnon）第31分钟染红离场，凯恩（Kane）进球难救主。主帅孔特（Conte）表示，他已经意识到球队的水平“并没有那么高”。

全场比赛，热刺控球率达59%，15脚射门3次射正，穆拉7脚射门2次射正，但这支斯洛文尼亚球队就凭借这两次射正，射穿了托特纳姆门将格里尼（Gollini）的十指大关。

开场后第11分钟，霍瓦特（Horvat）内切远角破门，助穆拉打破僵局。下半场凯恩扳平比分，但马罗萨（Marosa）在完场伤停补时阶段送出绝杀。

刚刚接过热刺教鞭不久的孔特赛后坦言：“我必须诚实地说，在三个半星期后，我开始慢慢了解了情况，事情并不简单。目前热刺的水平并没有那么高。”

孔特在本月初接过热刺帅印，球队也燃起了下赛季重返欧冠赛场的希望。孔特曾执教尤文图斯（Juventus）、切尔西（Chelsea）和国际米兰（Inter Milan），在他执掌帅印期间，这三支球队都获得过联赛冠军。但孔特表示，他还需要多一些时间来提高热刺的整体水平。

他说：“有人（可能）会认为我来了，我过去曾率队赢得过冠军奖杯，然后我就是个魔术师，但我唯一能表演的魔术就是努力工作。”

“在工作中做出改进，执行我的执教理念，执行我的足球理念，大家必须明白，这些都需要时间。”

穆拉中场霍瓦特赛后受访时说：“面对强敌热刺，我们所有人做到了全力以赴。对于这个球会和球迷来说，这肯定是个无比美妙的夜晚。”

随着雷恩（Rennes）主场3比3战平维特斯（Vitesse），积11分在G组中锁定头名晋级16强，热刺则与维特斯同积7分，排名第二和第三位，将争夺附加赛名额。