冯耀恩林叶组合勇闯混双16强 中美混双组合顺利晋级

休斯敦世乒赛

随着冯耀恩∕林叶组合的获胜，他们也成为我国唯一在休斯敦世乒赛中继续征战的选手。女单方面，冯天薇不敌韩国选手徐孝元，无缘进入16强。

（休斯敦综合电）休斯敦世乒赛昨天结束第三天的争夺，我国混双组合继续高歌猛进，不过男单、女单和女双均止步32强。两对中美混双组合双双打进16强。

冯耀恩／林叶组合昨天以3比2的总比分淘汰土耳其组合干杜思·伊布拉辛／阿尔婷卡亚·西贝尔，有惊无险晋级混双16强；我国首号女单冯天薇在3比2领先的情况下没有守住优势，惨遭韩国选手徐孝元逆转，遗憾出局。魏睿萱／王歆茹组合则是0比3不敌德国组合米特海姆·尼娜／温特，止步女双32强。

冯耀恩/林叶组合昨天开局状态不错，首局便以11比7取胜，次局双土耳其组合状态回暖，以13比11扳回一城。稍作调整后，冯耀恩/林叶组合第三局再以11比7拿下，总比分再次居前领先。第四局，只要冯耀恩／林叶赢下该局便可晋级，但土耳其组合展示出了强大的韧性，再以12比10取胜，二度将比分扳平。比赛被拖入决胜局后，冯耀恩／林叶组合与对手苦战至最后一回合，终以12比10惊险取胜。

与此同时，两对中美组合卡纳克／王曼昱、林高远／张安昨天均战胜对手，双双打进16强。林高远／张安组合以3比1的成绩逆转德国组合邱党／米特兰姆，卡纳克／王曼昱也以3比0的成绩战胜斯洛伐克组合皮斯特耶／巴拉佐娃，晋级16强。

男单方面，冯耀恩0比4不敌德国名将波尔，止步男单32强。四局比分为4比11、7比11、5比11和5比11。

冯耀恩赛后表示，“对手将比赛节奏控制得很好，我打不出自己的水平，跟不上节奏，所以输掉了比赛。”

女单方面，冯天薇与韩国选手徐孝元恶斗了七局，结果冯天薇在3比2领先的情况下错失大好局面，最终3比4惜败，无缘获得16强的席位。

首局比赛，徐孝元关键分致胜，以11比9拿下。第二局，冯天薇11比3速胜，但第三局又以9比11落败。第四、五局，冯天薇沉着应战，以11比4和11比6连赢两局，将对手逼入绝境。然而徐孝元厚积薄发，连赢两个11比8，以4比3的总比分将冯天薇淘汰。

冯天薇今年已经35岁，徐孝元也已经34岁，两位老将的状态都已大不如从前，但徐孝元本场比赛还是给冯天薇制造了不小的麻烦，扭转了二人的力量对比情况。

女双方面，魏睿萱／王歆茹组合昨天遇到了德国米特海姆·尼娜／温特组合，结果以6比11、9比11和0比11落败，告别休斯敦世乒赛舞台。

至此，随着冯耀恩／林叶组合的获胜，他们也成为我国唯一在休斯敦世乒赛中继续征战的选手。

两人将在今天的16强比赛中与中华台北选手林昀儒／郑怡静组合交手。后者昨天在32强赛事中以3比0轻取瑞典组合。

美国休斯顿世乒赛将于本地时间11月30日结束，公众可上新电信mio Sports 2（CH112）观看比赛。