再度击败丹麦杰姆克 骆建佑决赛对垒安赛龙

印尼羽毛球公开赛

新加坡首号球员骆建佑在男单半决赛中打得十分自信，仅用了42分钟便拿下比赛，实现了对杰姆克的两连胜。骆建佑已连续战胜两名丹麦球员维廷哈斯和杰姆克，决赛对手是丹麦名将安赛龙。

印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）昨天结束两场男单半决赛的厮杀，新加坡首号球员骆建佑对垒丹麦选手杰姆克，结果技高一筹，以2比0胜出。东京奥运冠军丹麦的安赛龙同样是直落两局淘汰东道主选手乔纳丹·克里斯蒂，双双会师决赛。

杰姆克的打法和骆建佑相似，都是稳健的拉吊突击，但骆建佑本场比赛打得十分细腻，信心十足，仅用了42分钟就拿下比赛，实现了对杰姆克的两连胜。

首局比赛，骆建佑牢牢掌控着场上的节奏，以6比2开局。随后双方打得谨慎，展开多拍的较量。当杰姆克将比分追至7平时，骆建佑再将分差拉开，最终以21比14先下一城。

次局杰姆克依然没有找回状态，进攻迟缓。骆建佑趁虚而入，顺势将比分扩大为16比6。杰姆克回天乏术，最终骆建佑再以21比7拿下该局，成功闯入决赛。

24岁的骆建佑目前世界排名第26位，状态极佳，10月夺得了荷兰公开赛冠军，本月初则赢得德国海洛公开赛中锦标，如今将争夺两个月内的第三个桂冠。杰姆克世界排名第13位，双方此前在德国海洛公开赛复赛中相遇，骆建佑以2比1险胜。

世界排名第二的安赛龙在另一场半决赛中，力挫世界第八号球员乔纳丹。

首局比赛，双方打得格外激烈，乔纳丹积极应对安赛龙的猛烈进攻进攻，率先取得一分。双方以9比9打成平手后，安赛龙一路被压制，一路追分。当比分来到18平，安赛龙凭借丰富的大赛经验实现“弯道超车”，以21比19赢下该局。

次局，安赛龙迅速进入状态，打出一个7比2的开局，随后又将比分拉开至19比14，最终以21比15取胜。

骆建佑与安赛龙的决赛，大概在今天下午5时举行，星和第201频道将现场转播这场比赛。两人过去曾交手三次，骆建佑三仗皆败。双方最近一次交手是在上个月的丹麦公开赛，安赛龙以21比19、21比14胜出。

两人在今年东京奥运会结束后，曾在迪拜一同进行了为期一个月的训练，之后骆建佑再与法国国家队一同集训，球艺突飞猛进。

我国郑加恒进巴林决赛

另一方面，我国另一名羽毛球好手郑加恒昨天成功打进巴林公开赛男单决赛。他在半决赛中以两个21比5狂胜印尼选手克里斯蒂安·阿迪纳塔，今天与另一名印尼球员伊赫桑争夺冠军。